https://ria.ru/20201130/pozhar-1587069591.html
Житель Пензенской области спас соседку с двумя детьми во время пожара
Житель Пензенской области спас соседку с двумя детьми во время пожара
Житель Пензенской области в понедельник помог соседке с ее двумя детьми спастись из загоревшегося дома, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T23:11
2020-11-30T23:11
2020-11-30T23:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пензенская область
сердобский район
происшествия
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САРАТОВ, 30 ноя - РИА Новости. Житель Пензенской области в понедельник помог соседке с ее двумя детьми спастись из загоревшегося дома, сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МЧС Анна Шупилова.Сообщение о пожаре в частном доме по улице Степная в селе Сазанье Сердобского района поступило в МЧС в 14.30 мск.
https://ria.ru/20201117/pozhar-1585024312.html
пензенская область
сердобский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, сердобский район, происшествия