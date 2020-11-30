https://ria.ru/20201130/pozhar-1587069591.html

Житель Пензенской области спас соседку с двумя детьми во время пожара

Житель Пензенской области спас соседку с двумя детьми во время пожара

Житель Пензенской области в понедельник помог соседке с ее двумя детьми спастись из загоревшегося дома, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T23:11

2020-11-30T23:11

2020-11-30T23:11

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пензенская область

сердобский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_01bc07379df24e9a15264063bd17afd8.jpg

САРАТОВ, 30 ноя - РИА Новости. Житель Пензенской области в понедельник помог соседке с ее двумя детьми спастись из загоревшегося дома, сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МЧС Анна Шупилова.Сообщение о пожаре в частном доме по улице Степная в селе Сазанье Сердобского района поступило в МЧС в 14.30 мск.

https://ria.ru/20201117/pozhar-1585024312.html

пензенская область

сердобский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, сердобский район, происшествия