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Житель Пензенской области спас соседку с двумя детьми во время пожара
Житель Пензенской области спас соседку с двумя детьми во время пожара
Житель Пензенской области в понедельник помог соседке с ее двумя детьми спастись из загоревшегося дома, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T23:11
2020-11-30T23:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пензенская область
сердобский район
происшествия
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САРАТОВ, 30 ноя - РИА Новости. Житель Пензенской области в понедельник помог соседке с ее двумя детьми спастись из загоревшегося дома, сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МЧС Анна Шупилова.Сообщение о пожаре в частном доме по улице Степная в селе Сазанье Сердобского района поступило в МЧС в 14.30 мск.
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пензенская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, сердобский район, происшествия

Житель Пензенской области спас соседку с двумя детьми во время пожара

23:11 30.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 30 ноя - РИА Новости. Житель Пензенской области в понедельник помог соседке с ее двумя детьми спастись из загоревшегося дома, сообщила журналистам начальник пресс-службы регионального главка МЧС Анна Шупилова.
Сообщение о пожаре в частном доме по улице Степная в селе Сазанье Сердобского района поступило в МЧС в 14.30 мск.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 16:08
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"Сосед спас женщину с двумя несовершеннолетним детьми из пожара… (Он) помог им выбраться из горящего дома через окно. Прибывшие на место пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали пожар. В результате сгорела кровля по всей площади и частично выгорело внутри", - сказала Шупилова.

 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пензенская областьСердобский районПроисшествия
 
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