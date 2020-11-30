https://ria.ru/20201130/polnomochiya-1586975208.html
Котяков прокомментировал предложение о расширении полномочий Минтруда
Котяков прокомментировал предложение о расширении полномочий Минтруда
Глава Минтруда РФ Антон Котяков, отвечая на вопрос о расширении полномочий министерства, отметил, что при принятии такого решения, в министерстве приложат все... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:58
2020-11-30T14:58
2020-11-30T15:17
валентина матвиенко
совет федерации рф
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков, отвечая на вопрос о расширении полномочий министерства, отметил, что при принятии такого решения, в министерстве приложат все усилия для реализации этой задачи.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко спросила министра, как он относится к идее расширения полномочий Минтруда и преобразования его в министерство труда, социальной защиты и семейной политики."Если такое решение будет принято, я хочу сказать, что министерство труда и социальной защиты приложит максимум усилий для качественной реализации этой задачи", - сказал Котяков на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей."Вы дипломатическую академию не заканчивали, нет? Спасибо, ответ принимается", - отреагировала Матвиенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20201128/vyplaty-1586741006.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество