Поклонская заявила о готовности выступить на украинских ток-шоу
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила о готовности выступить на украинских политических ток-шоу, чтобы донести до украинцев позицию крымчан и начать конструктивный диалог по налаживанию добрососедских российско-украинских отношений.
"Я готова к этому диалогу. И предлагаю начать его. Масса обсуждений на различных программах, где говорят про нас - крымчан, но нам боятся дать слово в этих передачах. Даже такие монстры своего дела, как Савик Шустер и прочие. Понимая тот вал оскорблений в свой адрес, я хочу начать диалог, я хочу донести нашу правду, и пусть выскажется вторая сторона, это будет по-честному", - сказала РИА Новости Поклонская.
"Современная Украина болезненно разделила людей на украинцев и русских. И нет страшнее зверя для нее, чем Россия… Есть конфликт, и его надо решать, а не разжигать дальше. Есть люди в Украине, которые сегодня ничего не могут сделать с новой идеологией страны после переворота, и они остались один на один с ужасной реальностью. Начало диалога является попыткой реального преодоления конфликта и как ни странно признаком благоразумия", - сказала депутат.
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По ее словам, Крымский референдум стал ответом на госпереворот и тот беспредел и хаос, который творился тогда на Украине.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".