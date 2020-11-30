https://ria.ru/20201130/poklonskaya-1586925047.html

Поклонская заявила о готовности выступить на украинских ток-шоу

Поклонская заявила о готовности выступить на украинских ток-шоу

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила о готовности выступить на украинских политических ток-шоу, чтобы донести до... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:45

2020-11-30T11:45

2020-11-30T11:45

наталья поклонская

госдума рф

европа

севастополь

оон

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578117113_0:260:2727:1793_1400x0_80_0_0_fd0f985f1ce87168c391a03b303eeb74.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила о готовности выступить на украинских политических ток-шоу, чтобы донести до украинцев позицию крымчан и начать конструктивный диалог по налаживанию добрососедских российско-украинских отношений.По ее словам, прошло семь лет с начала событий в Киеве, которые ошибочно называют "революцией достоинства", хотя по факту произошел государственный переворот, после которого Украина так и не стала ближе к Европе."Современная Украина болезненно разделила людей на украинцев и русских. И нет страшнее зверя для нее, чем Россия… Есть конфликт, и его надо решать, а не разжигать дальше. Есть люди в Украине, которые сегодня ничего не могут сделать с новой идеологией страны после переворота, и они остались один на один с ужасной реальностью. Начало диалога является попыткой реального преодоления конфликта и как ни странно признаком благоразумия", - сказала депутат.По ее словам, Крымский референдум стал ответом на госпереворот и тот беспредел и хаос, который творился тогда на Украине.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201129/ukraina-1586765498.html

европа

севастополь

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья поклонская, госдума рф, европа, севастополь, оон, киев, в мире