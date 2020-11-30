Аксенов оценил ситуацию с водоснабжением в Крыму
11:34 30.11.2020 (обновлено: 11:56 30.11.2020)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Прогнозы пока не предвещают осадков, которые могли бы наполнить обмелевшие из-за длительной засухи водохранилища Крыма, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее он сообщил, что водоснабжение Симферополя в случае засухи к апрелю будет обеспечиваться исключительно подземными источниками в объеме более 100 тысяч кубометров в сутки.
"Рассчитываем мы пока на худший вариант (отсутствие осадков – Прим. ред.) и говорим, что гарантированно 110 тысяч кубометров к 1 апреля из подземных источников будет поступать в систему водоснабжения Симферополя, даже если не будет ни грамма осадков. Но с точки зрения прогноза погоды ничего пока оптимистичного нет", - сказал Аксенов в ходе оперативного штаба по водоснабжению Симферополя и районов.
По данным предприятия "Вода Крыма", на данный момент Симферополь уже использует для водоснабжения более 70 тысяч кубометров в сутки воды подземных источников из порядка 120 тысяч. До кризиса из-за засухи город и часть районов снабжался исключительно из трех водохранилищ, наполняемых реками, нормальное ежесуточное потребление Симферополя составляет 150-160 тысяч кубометров в сутки. Режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмеления водохранилищ.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.