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Аксенов оценил ситуацию с водоснабжением в Крыму
Аксенов оценил ситуацию с водоснабжением в Крыму
Прогнозы пока не предвещают осадков, которые могли бы наполнить обмелевшие из-за длительной засухи водохранилища Крыма, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:34
2020-11-30T11:56
сергей аксенов (политик)
республика крым
погода
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Прогнозы пока не предвещают осадков, которые могли бы наполнить обмелевшие из-за длительной засухи водохранилища Крыма, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее он сообщил, что водоснабжение Симферополя в случае засухи к апрелю будет обеспечиваться исключительно подземными источниками в объеме более 100 тысяч кубометров в сутки."Рассчитываем мы пока на худший вариант (отсутствие осадков – Прим. ред.) и говорим, что гарантированно 110 тысяч кубометров к 1 апреля из подземных источников будет поступать в систему водоснабжения Симферополя, даже если не будет ни грамма осадков. Но с точки зрения прогноза погоды ничего пока оптимистичного нет", - сказал Аксенов в ходе оперативного штаба по водоснабжению Симферополя и районов.По данным предприятия "Вода Крыма", на данный момент Симферополь уже использует для водоснабжения более 70 тысяч кубометров в сутки воды подземных источников из порядка 120 тысяч. До кризиса из-за засухи город и часть районов снабжался исключительно из трех водохранилищ, наполняемых реками, нормальное ежесуточное потребление Симферополя составляет 150-160 тысяч кубометров в сутки. Режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмеления водохранилищ.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20201122/voda-1585753119.html
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сергей аксенов (политик), республика крым, погода, общество

Аксенов оценил ситуацию с водоснабжением в Крыму

11:34 30.11.2020 (обновлено: 11:56 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Прогнозы пока не предвещают осадков, которые могли бы наполнить обмелевшие из-за длительной засухи водохранилища Крыма, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее он сообщил, что водоснабжение Симферополя в случае засухи к апрелю будет обеспечиваться исключительно подземными источниками в объеме более 100 тысяч кубометров в сутки.
Житель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 10:13
Аксенов осудил Киев за "поросячий восторг" из-за водной блокады Крыма
"Рассчитываем мы пока на худший вариант (отсутствие осадков – Прим. ред.) и говорим, что гарантированно 110 тысяч кубометров к 1 апреля из подземных источников будет поступать в систему водоснабжения Симферополя, даже если не будет ни грамма осадков. Но с точки зрения прогноза погоды ничего пока оптимистичного нет", - сказал Аксенов в ходе оперативного штаба по водоснабжению Симферополя и районов.
По данным предприятия "Вода Крыма", на данный момент Симферополь уже использует для водоснабжения более 70 тысяч кубометров в сутки воды подземных источников из порядка 120 тысяч. До кризиса из-за засухи город и часть районов снабжался исключительно из трех водохранилищ, наполняемых реками, нормальное ежесуточное потребление Симферополя составляет 150-160 тысяч кубометров в сутки. Режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмеления водохранилищ.
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 07:57
Синоптики заявили об истощении рек в Крыму из-за аномального тепла
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
 
Сергей Аксенов (политик)Республика КрымПогодаОбщество
 
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