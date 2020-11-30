На Украине подростки подожгли своего друга ради "крутого" видео
15:25 30.11.2020 (обновлено: 15:42 30.11.2020)
КИЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Подростки в Запорожской области подожгли своего друга, чтобы сделать "крутое" видео, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в ночь на воскресенье правоохранители получили сообщение из городской больницы Бердянска о том, что к ним доставили 12-летнего подростка с ожогами тела разной степени тяжести. На место выехали правоохранители.
"Пострадавший рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, ведь вся компания пыталась сделать "крутое" видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли. Весь процесс снимали на телефон. Подростки объяснили, что надеялись только на огонь, без ожогов. Затем потушили товарища в ванной комнате, и, испугавшись содеянного, отвели его домой", - говорится в сообщении.
Указывается, что пострадавший находится в реанимации с ожогами 30% тела.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное средней тяжести телесное повреждение", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы, сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с родителями подростков.