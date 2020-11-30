На Украине подростки подожгли своего друга ради "крутого" видео

"Пострадавший рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, ведь вся компания пыталась сделать "крутое" видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли. Весь процесс снимали на телефон. Подростки объяснили, что надеялись только на огонь, без ожогов. Затем потушили товарища в ванной комнате, и, испугавшись содеянного, отвели его домой", - говорится в сообщении.