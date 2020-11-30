Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/podrostki-1586981332.html
На Украине подростки подожгли своего друга ради "крутого" видео
На Украине подростки подожгли своего друга ради "крутого" видео
Подростки в Запорожской области подожгли своего друга, чтобы сделать "крутое" видео, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:25
2020-11-30T15:42
бердянск
запорожская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/139143/51/1391435112_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_6e819366aaf37c1afb31eeafe707de69.jpg
КИЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Подростки в Запорожской области подожгли своего друга, чтобы сделать "крутое" видео, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.По данным полиции, в ночь на воскресенье правоохранители получили сообщение из городской больницы Бердянска о том, что к ним доставили 12-летнего подростка с ожогами тела разной степени тяжести. На место выехали правоохранители.Указывается, что пострадавший находится в реанимации с ожогами 30% тела.Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное средней тяжести телесное повреждение", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы, сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с родителями подростков.
https://ria.ru/20200512/1571332969.html
бердянск
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/139143/51/1391435112_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_5859fcc5412be45e7f7256485ed46706.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бердянск, запорожская область, украина, в мире

На Украине подростки подожгли своего друга ради "крутого" видео

15:25 30.11.2020 (обновлено: 15:42 30.11.2020)
 
© Fotolia / O.FarionАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Fotolia / O.Farion
Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Подростки в Запорожской области подожгли своего друга, чтобы сделать "крутое" видео, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в ночь на воскресенье правоохранители получили сообщение из городской больницы Бердянска о том, что к ним доставили 12-летнего подростка с ожогами тела разной степени тяжести. На место выехали правоохранители.

"Пострадавший рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, ведь вся компания пыталась сделать "крутое" видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли. Весь процесс снимали на телефон. Подростки объяснили, что надеялись только на огонь, без ожогов. Затем потушили товарища в ванной комнате, и, испугавшись содеянного, отвели его домой", - говорится в сообщении.

Указывается, что пострадавший находится в реанимации с ожогами 30% тела.
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2020
12 мая, 16:20
Украинские активисты подожгли шины у офиса Зеленского
Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное средней тяжести телесное повреждение", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы, сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с родителями подростков.
 
БердянскЗапорожская областьУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52МИД прокомментировал слова Столтенберга о ДСНВ
17:47В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп "Аресибо"
17:46Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире 1:03
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
Лента новостейМолния