https://ria.ru/20201130/podderzhka-1586977402.html

В Минтруде рассказали о планах упростить получение мер поддержки семей

В Минтруде рассказали о планах упростить получение мер поддержки семей

Постепенно все меры поддержки семей с детьми будут переведены в упрощенный формат, уже в первом полугодии 2021 года информация о таких мерах будет автоматически РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:07

2020-11-30T15:07

2020-11-30T15:07

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Постепенно все меры поддержки семей с детьми будут переведены в упрощенный формат, уже в первом полугодии 2021 года информация о таких мерах будет автоматически приходить матерям при регистрации рождения ребенка, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков."Постепенно все меры поддержки семей с детьми будут переведены в упрощенный формат, когда для их получения не потребуется никаких справок. Уже в первом полугодии 2021 года информация о мерах поддержки для семей с детьми будет автоматически приходить матерям при регистрации рождения ребенка или при введении новой меры", - рассказал Котяков на заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.Со второго полугодия 2021 года, по словам министра, начнет работу единый контакт-центр, "где в текстовом и голосовом формате можно будет получать персональную консультацию о доступных мерах социальной поддержки".

https://ria.ru/20200923/putin-1577653004.html

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антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество