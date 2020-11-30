Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/podderzhka-1586977402.html
В Минтруде рассказали о планах упростить получение мер поддержки семей
В Минтруде рассказали о планах упростить получение мер поддержки семей
Постепенно все меры поддержки семей с детьми будут переведены в упрощенный формат, уже в первом полугодии 2021 года информация о таких мерах будет автоматически РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:07
2020-11-30T15:07
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_216:654:2694:2048_1400x0_80_0_0_aee98afc5171339f75bee2b6dbe85890.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Постепенно все меры поддержки семей с детьми будут переведены в упрощенный формат, уже в первом полугодии 2021 года информация о таких мерах будет автоматически приходить матерям при регистрации рождения ребенка, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков."Постепенно все меры поддержки семей с детьми будут переведены в упрощенный формат, когда для их получения не потребуется никаких справок. Уже в первом полугодии 2021 года информация о мерах поддержки для семей с детьми будет автоматически приходить матерям при регистрации рождения ребенка или при введении новой меры", - рассказал Котяков на заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.Со второго полугодия 2021 года, по словам министра, начнет работу единый контакт-центр, "где в текстовом и голосовом формате можно будет получать персональную консультацию о доступных мерах социальной поддержки".
https://ria.ru/20200923/putin-1577653004.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154936/24/1549362419_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_85c0b3fa441ea146a75e3c24a857ce19.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В Минтруде рассказали о планах упростить получение мер поддержки семей

15:07 30.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Постепенно все меры поддержки семей с детьми будут переведены в упрощенный формат, уже в первом полугодии 2021 года информация о таких мерах будет автоматически приходить матерям при регистрации рождения ребенка, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"Постепенно все меры поддержки семей с детьми будут переведены в упрощенный формат, когда для их получения не потребуется никаких справок. Уже в первом полугодии 2021 года информация о мерах поддержки для семей с детьми будет автоматически приходить матерям при регистрации рождения ребенка или при введении новой меры", - рассказал Котяков на заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Со второго полугодия 2021 года, по словам министра, начнет работу единый контакт-центр, "где в текстовом и голосовом формате можно будет получать персональную консультацию о доступных мерах социальной поддержки".
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока Авангард Гербертом Ефремовым - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 13:32
Путин поручил разработать критерии поддержки нуждающихся семей
 
Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52МИД прокомментировал слова Столтенберга о ДСНВ
17:47В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп "Аресибо"
17:46Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире 1:03
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
Лента новостейМолния