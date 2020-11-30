https://ria.ru/20201130/podderzhka-1586972962.html

Котяков рассказал о финансовой поддержке семей с детьми в 2020 году

Котяков рассказал о финансовой поддержке семей с детьми в 2020 году

Более 1,5 триллиона рублей было направлено в 2020 году на поддержку семей с детьми, почти 600 миллиардов из этой суммы - из-за пандемии, сообщил глава Минтруда... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:50

2020-11-30T14:50

2020-11-30T15:03

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Более 1,5 триллиона рублей было направлено в 2020 году на поддержку семей с детьми, почти 600 миллиардов из этой суммы - из-за пандемии, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

https://ria.ru/20200629/1573649734.html

россия

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россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество