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Котяков рассказал о финансовой поддержке семей с детьми в 2020 году
Котяков рассказал о финансовой поддержке семей с детьми в 2020 году
Более 1,5 триллиона рублей было направлено в 2020 году на поддержку семей с детьми, почти 600 миллиардов из этой суммы - из-за пандемии, сообщил глава Минтруда... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:50
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россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Более 1,5 триллиона рублей было направлено в 2020 году на поддержку семей с детьми, почти 600 миллиардов из этой суммы - из-за пандемии, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
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россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Котяков рассказал о финансовой поддержке семей с детьми в 2020 году

14:50 30.11.2020 (обновлено: 15:03 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании правительства РФ
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Более 1,5 триллиона рублей было направлено в 2020 году на поддержку семей с детьми, почти 600 миллиардов из этой суммы - из-за пандемии, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

"В общей сложности в 2020 году на поддержку семей с детьми на федеральном уровне было направлено свыше 1,5 триллиона рублей, из которых почти 600 миллиардов рублей – дополнительные меры поддержки для семей с детьми в условиях распространения пандемии", - заявил Котяков на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 29.06.2020
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РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
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