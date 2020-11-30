https://ria.ru/20201130/pochta-1586979026.html

Воробьев: отделения почты должны быть в комфортабельных помещениях

Воробьев: отделения почты должны быть в комфортабельных помещениях

Необходимо принять меры для переселения отделений "Почты России" в комфортабельные помещения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:15

2020-11-30T15:15

2020-11-30T15:15

новости подмосковья

почта россии

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Необходимо принять меры для переселения отделений "Почты России" в комфортабельные помещения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Согласно данным советника губернатора региона Александра Когана, в ходе инспектирования состояния почтовых отделений региона, выяснилось, что 481 отделение из 965 находятся в неудовлетворительном состоянии и только в 10 из 64 муниципальных образований отделения "Почты России" не требуют косметического или капитального ремонта"Нужно принять меры по переселению в более комфортабельные помещения. 15 января заслушаем дорожную карту по этому вопросу, ремонту всех отделений, чтобы они радовали глаз", - сказал Воробьев.Он также добавил, что необходимо наладить коммуникацию с "Почтой России", при этом добавив, что регион готов сотрудничать в решении вопроса проблем состояний отделений."Это наше лицо. Нам нужно закрутить работу, пускай не месяц, два. Это безобразие нужно как-то победить", - добавил Воробьев.Коган добавил, что в ближайшие две недели "Почта России" подготовит дорожную карту по каждому из проблемных отделений.

https://realty.ria.ru/20201130/osobnyaki-1586918333.html

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почта россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье)