https://ria.ru/20201130/pochta-1586979026.html
Воробьев: отделения почты должны быть в комфортабельных помещениях
Воробьев: отделения почты должны быть в комфортабельных помещениях
Необходимо принять меры для переселения отделений "Почты России" в комфортабельные помещения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:15
2020-11-30T15:15
2020-11-30T15:15
новости подмосковья
почта россии
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_0:192:2958:1856_1400x0_80_0_0_f1302c558c1e8ab39ed5c8a414af31d7.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Необходимо принять меры для переселения отделений "Почты России" в комфортабельные помещения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Согласно данным советника губернатора региона Александра Когана, в ходе инспектирования состояния почтовых отделений региона, выяснилось, что 481 отделение из 965 находятся в неудовлетворительном состоянии и только в 10 из 64 муниципальных образований отделения "Почты России" не требуют косметического или капитального ремонта"Нужно принять меры по переселению в более комфортабельные помещения. 15 января заслушаем дорожную карту по этому вопросу, ремонту всех отделений, чтобы они радовали глаз", - сказал Воробьев.Он также добавил, что необходимо наладить коммуникацию с "Почтой России", при этом добавив, что регион готов сотрудничать в решении вопроса проблем состояний отделений."Это наше лицо. Нам нужно закрутить работу, пускай не месяц, два. Это безобразие нужно как-то победить", - добавил Воробьев.Коган добавил, что в ближайшие две недели "Почта России" подготовит дорожную карту по каждому из проблемных отделений.
https://realty.ria.ru/20201130/osobnyaki-1586918333.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_114:0:2845:2048_1400x0_80_0_0_1d2f5b6d90450d225f7ca3cb9363295f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
почта россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости.
Необходимо принять меры для переселения отделений "Почты России
" в комфортабельные помещения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев
.
Согласно данным советника губернатора региона Александра Когана, в ходе инспектирования состояния почтовых отделений региона, выяснилось, что 481 отделение из 965 находятся в неудовлетворительном состоянии и только в 10 из 64 муниципальных образований отделения "Почты России" не требуют косметического или капитального ремонта
"Нужно принять меры по переселению в более комфортабельные помещения. 15 января заслушаем дорожную карту по этому вопросу, ремонту всех отделений, чтобы они радовали глаз", - сказал Воробьев.
Он также добавил, что необходимо наладить коммуникацию с "Почтой России", при этом добавив, что регион готов сотрудничать в решении вопроса проблем состояний отделений.
"Это наше лицо. Нам нужно закрутить работу, пускай не месяц, два. Это безобразие нужно как-то победить", - добавил Воробьев.
Коган добавил, что в ближайшие две недели "Почта России" подготовит дорожную карту по каждому из проблемных отделений.