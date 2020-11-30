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МТС запустила первую в России базовую станцию с отечественным ПО
МТС запустила первую в России базовую станцию с отечественным ПО
Крупнейший российский сотовый оператор МТС запустил в своей сети тестирование первой в России коммерческой базовой станции 4G из опытно-промышленной партии с... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:20
2020-11-30T15:20
мтс
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС запустил в своей сети тестирование первой в России коммерческой базовой станции 4G из опытно-промышленной партии с отечественным программным обеспечением (ПО), говорится в сообщении оператора.Отмечается, что аппаратная часть устройства собрана из импортных комплектующих с возможностью замены части из них на российские аналоги.Вице-президент по технике МТС Виктор Белов сообщил, что по результатам тестирования разработки оператор примет решение о создании на коммерческой сети МТС в Татарстане пилотного фрагмента с использованием этих базовых станций. "Считаем, что задачу импортозамещения в электронной промышленности можно решить, в том числе, и за счет создания равных и конкурентных условий для поддержки инноваций со стороны государства и крупных корпораций", - добавил он.По данным "ТЕНЕТ", в перспективе развитие разработки может позволить перейти на базовые станции, которые будут обладать программными и аппаратными решениями, полностью произведенными на территории РФ. Это позволит улучшить безопасность мобильной связи, уменьшить траты мобильных операторов на установку и обслуживание базовых станций, что на данный момент является одним из самых объемных пунктов в расходах, а также наладить экспорт представленного телекоммуникационного решения в другие страны.
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мтс, экономика

МТС запустила первую в России базовую станцию с отечественным ПО

15:20 30.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип МТС
Логотип МТС - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС запустил в своей сети тестирование первой в России коммерческой базовой станции 4G из опытно-промышленной партии с отечественным программным обеспечением (ПО), говорится в сообщении оператора.
"МТС ввела в Казани в тестовую эксплуатацию на базе коммерческой сети LTE1800 малую базовую станцию RBS-100 производства ООО "ТЕНЕТ", в которой впервые в России используется полностью российское ПО, включая программный стек", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что аппаратная часть устройства собрана из импортных комплектующих с возможностью замены части из них на российские аналоги.
Вице-президент по технике МТС Виктор Белов сообщил, что по результатам тестирования разработки оператор примет решение о создании на коммерческой сети МТС в Татарстане пилотного фрагмента с использованием этих базовых станций. "Считаем, что задачу импортозамещения в электронной промышленности можно решить, в том числе, и за счет создания равных и конкурентных условий для поддержки инноваций со стороны государства и крупных корпораций", - добавил он.
По данным "ТЕНЕТ", в перспективе развитие разработки может позволить перейти на базовые станции, которые будут обладать программными и аппаратными решениями, полностью произведенными на территории РФ. Это позволит улучшить безопасность мобильной связи, уменьшить траты мобильных операторов на установку и обслуживание базовых станций, что на данный момент является одним из самых объемных пунктов в расходах, а также наладить экспорт представленного телекоммуникационного решения в другие страны.
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