https://ria.ru/20201130/po-1586980205.html

МТС запустила первую в России базовую станцию с отечественным ПО

МТС запустила первую в России базовую станцию с отечественным ПО

Крупнейший российский сотовый оператор МТС запустил в своей сети тестирование первой в России коммерческой базовой станции 4G из опытно-промышленной партии с... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:20

2020-11-30T15:20

2020-11-30T15:20

мтс

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС запустил в своей сети тестирование первой в России коммерческой базовой станции 4G из опытно-промышленной партии с отечественным программным обеспечением (ПО), говорится в сообщении оператора.Отмечается, что аппаратная часть устройства собрана из импортных комплектующих с возможностью замены части из них на российские аналоги.Вице-президент по технике МТС Виктор Белов сообщил, что по результатам тестирования разработки оператор примет решение о создании на коммерческой сети МТС в Татарстане пилотного фрагмента с использованием этих базовых станций. "Считаем, что задачу импортозамещения в электронной промышленности можно решить, в том числе, и за счет создания равных и конкурентных условий для поддержки инноваций со стороны государства и крупных корпораций", - добавил он.По данным "ТЕНЕТ", в перспективе развитие разработки может позволить перейти на базовые станции, которые будут обладать программными и аппаратными решениями, полностью произведенными на территории РФ. Это позволит улучшить безопасность мобильной связи, уменьшить траты мобильных операторов на установку и обслуживание базовых станций, что на данный момент является одним из самых объемных пунктов в расходах, а также наладить экспорт представленного телекоммуникационного решения в другие страны.

https://ria.ru/20200521/1571787921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мтс, экономика