https://ria.ru/20201130/piraty-1587027530.html

Посольство проверяет данные о похищении россиян в Гвинейском заливе

Посольство проверяет данные о похищении россиян в Гвинейском заливе

Посольство России в Бенине проверяет информацию о том, что россияне могли быть среди похищенных с захваченного пиратами танкера MV AGISILAOS в Гвинейском... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:45

2020-11-30T18:45

2020-11-30T18:45

россия

бенин

румыния

филиппины

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Посольство России в Бенине проверяет информацию о том, что россияне могли быть среди похищенных с захваченного пиратами танкера MV AGISILAOS в Гвинейском заливе, заявили РИА Новости в российской дипмиссии."Мы сейчас проверяем информацию. По предварительной информации, могли быть похищены четыре человека, среди них россияне, но пока подтверждения этому нет", - сказал собеседник агентства.Он также добавил, что на данный момент пираты не выходили на связь и не предъявляли никаких требований.Согласно данным приложения приложения ITF Seafarers двое россиян были в составе экипажа захваченного пиратами танкера в Гвинейском заливе. Там отмечается, что по состоянию на пятое августа текущего года на борту судна находились 19 моряков, из которые двое россиян, пятеро румын и 12 филиппинцев.Согласно материалам портала Maritime Bulletin, пираты похитили четырех членов экипажа судна для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS, среди них граждане России, Румынии и Филиппин. РИА Новости пока не располагает комментарием Российского профсоюза моряков о точном количестве захваченных россиян.Ранее в понедельник портал компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, сообщил, что неизвестные атаковали судно для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS в Гвинейском заливе. Инцидент произошел 29 ноября в 5 морских милях от берега в территориальных водах Ганы. Согласно информации портала, судно, шедшее под флагом Маршалловых островов, пыталось совершить маневры, чтобы не допустить посадки неизвестных.По данным базы данных Equasis, управляющей компанией захваченного судна является CAPITAL SHIP MANAGEMENT CORP (Греция, Пирей), зарегистрированным владельцем – POLARWIND MARITIME SA. Судно построено и эксплуатируется с 2006 года. Как следует из данных портала по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic, судно отправилось из Пуант-Нуара (Республика Конго) три дня назад в морской порт Ломе (Того, Западная Африка), где сейчас находится на якорной стоянке.

https://ria.ru/20200510/1571241019.html

https://ria.ru/20200908/piraty-1576948803.html

https://ria.ru/20200909/piratstvo-1576996927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бенин, румыния, филиппины, в мире