https://ria.ru/20201130/piraty-1587011980.html
Пираты удерживают трех человек с захваченного в Нигерии танкера
Пираты удерживают трех человек с захваченного в Нигерии танкера
Пираты на прошлой неделе захватили недалеко от берегов Нигерии шедший из Греции танкер Stelios K, капитан судна и двое матросов до сих пор находятся в... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:36
2020-11-30T17:36
2020-11-30T17:43
греция
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пираты на прошлой неделе захватили недалеко от берегов Нигерии шедший из Греции танкер Stelios K, капитан судна и двое матросов до сих пор находятся в заложниках, сообщает агентство ANA-MPA со ссылкой на министерство торгового флота Греции.По данным компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, инцидент произошел 16 ноября. Пираты захватили шедшее под флагом Того судна примерно в 115 морских милях от города Ломе. Как сообщает агентство, двоим из пяти членов экипажа удалось добраться до порта города Лагос в Нигерии.Как сообщил греческий Национальных союз моряков торговых судов, членов экипажа похитили с целью получить выкуп. Греческое министерство отмечает, что власти сейчас ведут переговоры по освобождению заложников.
https://ria.ru/20201111/piraty-1584036053.html
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