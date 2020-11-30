https://ria.ru/20201130/piraty-1587011437.html

В Гвинейском заливе пираты похитили четырех моряков, в том числе россиян

В Гвинейском заливе пираты похитили четырех моряков, в том числе россиян

Пираты похитили в Гвинейском заливе четырех членов экипажа судна для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS, среди них граждане России, Румынии РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:35

2020-11-30T17:35

2020-11-30T18:25

греция

лагос

нигерия

россия

румыния

филиппины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155771/03/1557710378_0:102:3000:1789_1400x0_80_0_0_41234799778bcefebf930750b0fe08a3.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пираты похитили в Гвинейском заливе четырех членов экипажа судна для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS, среди них граждане России, Румынии и Филиппин, сообщает портал Maritime Bulletin."Танкер с нефтепродуктами AGISILAOS был атакован и взят на абордаж пиратами вечером 29 ноября в Гвинейском заливе к югу от (столицы – ред.) Того Ломе на пути из Пуэнт-Нуар, Республика Конго, в Ломе. Пираты похитили четырех членов экипажа, включая граждан Филиппин, Румынии и России, и скрылись", - говорится в сообщении портала.Сообщается, что танкер в итоге достиг Ломе, остальные члены экипажа находятся в безопасности.Согласно приложению ITF Seafarers по состоянию на пятое августа текущего года на борту судна находились 19 моряков, из которые двое россиян, пятеро румын и 12 филиппинцев. Как сообщили РИА Новости в Российском профессиональном союзе моряков, по данным Dryad Global, захвачены один россиянин, один румын и два филиппинца. Более точными данными в профсоюзе не располагают. Там добавили, что пока обращений от моряков или их родственников не поступало.Ранее в понедельник портал компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, сообщил, что неизвестные атаковали судно для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS в Гвинейском заливе. Инцидент произошел 29 ноября в 5 морских милях от берега в территориальных водах Ганы. Согласно информации портала, судно, шедшее под флагом Маршалловых островов, пыталось совершить маневры, чтобы не допустить посадки неизвестных.

https://ria.ru/20200908/piraty-1576948803.html

https://ria.ru/20200909/piratstvo-1576996927.html

греция

лагос

нигерия

россия

румыния

филиппины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, лагос, нигерия, россия, румыния, филиппины, в мире