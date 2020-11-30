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В Гвинейском заливе пираты похитили четырех моряков, в том числе россиян
В Гвинейском заливе пираты похитили четырех моряков, в том числе россиян
Пираты похитили в Гвинейском заливе четырех членов экипажа судна для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS, среди них граждане России, Румынии РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:35
2020-11-30T18:25
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пираты похитили в Гвинейском заливе четырех членов экипажа судна для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS, среди них граждане России, Румынии и Филиппин, сообщает портал Maritime Bulletin."Танкер с нефтепродуктами AGISILAOS был атакован и взят на абордаж пиратами вечером 29 ноября в Гвинейском заливе к югу от (столицы – ред.) Того Ломе на пути из Пуэнт-Нуар, Республика Конго, в Ломе. Пираты похитили четырех членов экипажа, включая граждан Филиппин, Румынии и России, и скрылись", - говорится в сообщении портала.Сообщается, что танкер в итоге достиг Ломе, остальные члены экипажа находятся в безопасности.Согласно приложению ITF Seafarers по состоянию на пятое августа текущего года на борту судна находились 19 моряков, из которые двое россиян, пятеро румын и 12 филиппинцев. Как сообщили РИА Новости в Российском профессиональном союзе моряков, по данным Dryad Global, захвачены один россиянин, один румын и два филиппинца. Более точными данными в профсоюзе не располагают. Там добавили, что пока обращений от моряков или их родственников не поступало.Ранее в понедельник портал компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, сообщил, что неизвестные атаковали судно для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS в Гвинейском заливе. Инцидент произошел 29 ноября в 5 морских милях от берега в территориальных водах Ганы. Согласно информации портала, судно, шедшее под флагом Маршалловых островов, пыталось совершить маневры, чтобы не допустить посадки неизвестных.
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греция, лагос, нигерия, россия, румыния, филиппины, в мире

В Гвинейском заливе пираты похитили четырех моряков, в том числе россиян

17:35 30.11.2020 (обновлено: 18:25 30.11.2020)
 
© AFP 2020 / MOHAMED DAHIRВооруженный пират на берегу океана
Вооруженный пират на берегу океана - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AFP 2020 / MOHAMED DAHIR
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пираты похитили в Гвинейском заливе четырех членов экипажа судна для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS, среди них граждане России, Румынии и Филиппин, сообщает портал Maritime Bulletin.
"Танкер с нефтепродуктами AGISILAOS был атакован и взят на абордаж пиратами вечером 29 ноября в Гвинейском заливе к югу от (столицы – ред.) Того Ломе на пути из Пуэнт-Нуар, Республика Конго, в Ломе. Пираты похитили четырех членов экипажа, включая граждан Филиппин, Румынии и России, и скрылись", - говорится в сообщении портала.
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Сообщается, что танкер в итоге достиг Ломе, остальные члены экипажа находятся в безопасности.
Согласно приложению ITF Seafarers по состоянию на пятое августа текущего года на борту судна находились 19 моряков, из которые двое россиян, пятеро румын и 12 филиппинцев.
Как сообщили РИА Новости в Российском профессиональном союзе моряков, по данным Dryad Global, захвачены один россиянин, один румын и два филиппинца. Более точными данными в профсоюзе не располагают. Там добавили, что пока обращений от моряков или их родственников не поступало.
Ранее в понедельник портал компании Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, сообщил, что неизвестные атаковали судно для транспортировки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS в Гвинейском заливе. Инцидент произошел 29 ноября в 5 морских милях от берега в территориальных водах Ганы. Согласно информации портала, судно, шедшее под флагом Маршалловых островов, пыталось совершить маневры, чтобы не допустить посадки неизвестных.
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