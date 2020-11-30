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Трамп обратился к Байдену после инцидента с переломом
Трамп обратился к Байдену после инцидента с переломом
Президент США Дональд Трамп пожелал скорого выздоровления демократу Джо Байдену, который ранее травмировал стопу. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T04:51
2020-11-30T04:51
2020-11-30T04:56
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожелал скорого выздоровления демократу Джо Байдену, который ранее травмировал стопу.Ранее, как сообщал журналистский пул, объявившему о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдену после томографии диагностировали переломы костей стопы. Байден, вероятно, в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке.Байдену потребовался осмотр врача после того, как в субботу он поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально ортопед не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на дополнительное обследование.Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.
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