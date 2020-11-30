Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/perelom-1586887452.html
У Байдена диагностировали два небольших перелома стопы
У Байдена диагностировали два небольших перелома стопы
Кандидат в президенты США Джо Байден при падении получил два небольших перелома костей стопы, сообщает его журналистский пул. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T03:32
2020-11-30T10:25
дональд трамп
вашингтон
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586908204_0:0:2778:1563_1400x0_80_0_0_71792a093907ec90c2b0d41c0f31281d.jpg
ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден при падении получил два небольших перелома костей стопы, сообщает его журналистский пул.В течение нескольких недель Байдену, вероятно, придется ходить в специальном ботинке.Байдену потребовался осмотр врача после того, как он поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально ортопед не выявил повреждения костей, а диагностировал только растяжение мышцы. Но политика направили на дополнительное обследование.Выборы президента США состоялись 3 ноября. По предварительным данным, Байден получает 306 голосов выборщиков при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражения и оспаривает результаты выборов в судах некоторых штатов.
https://ria.ru/20201130/press-sekretar-1586885426.html
вашингтон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586908204_262:0:2733:1853_1400x0_80_0_0_a64d4bb67af9661b6fcc986a6ad7d8c3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, вашингтон, джо байден, сша, в мире

У Байдена диагностировали два небольших перелома стопы

03:32 30.11.2020 (обновлено: 10:25 30.11.2020)
 
© REUTERS / Joshua RobertsОхрана Джо Байдена у клиники, где делают компьютерную томографию, США
Охрана Джо Байдена у клиники, где делают компьютерную томографию, США - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© REUTERS / Joshua Roberts
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден при падении получил два небольших перелома костей стопы, сообщает его журналистский пул.

"Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей", — цитируют репортеры врача.

В течение нескольких недель Байдену, вероятно, придется ходить в специальном ботинке.
Байдену потребовался осмотр врача после того, как он поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально ортопед не выявил повреждения костей, а диагностировал только растяжение мышцы. Но политика направили на дополнительное обследование.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. По предварительным данным, Байден получает 306 голосов выборщиков при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражения и оспаривает результаты выборов в судах некоторых штатов.
Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 01:44
Байден намерен назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома
 
Дональд ТрампВашингтонДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:47В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп "Аресибо"
17:46Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире 1:03
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
Лента новостейМолния