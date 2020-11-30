https://ria.ru/20201130/perelom-1586887452.html

У Байдена диагностировали два небольших перелома стопы

У Байдена диагностировали два небольших перелома стопы

Кандидат в президенты США Джо Байден при падении получил два небольших перелома костей стопы, сообщает его журналистский пул. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T03:32

2020-11-30T03:32

2020-11-30T10:25

дональд трамп

вашингтон

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586908204_0:0:2778:1563_1400x0_80_0_0_71792a093907ec90c2b0d41c0f31281d.jpg

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден при падении получил два небольших перелома костей стопы, сообщает его журналистский пул.В течение нескольких недель Байдену, вероятно, придется ходить в специальном ботинке.Байдену потребовался осмотр врача после того, как он поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально ортопед не выявил повреждения костей, а диагностировал только растяжение мышцы. Но политика направили на дополнительное обследование.Выборы президента США состоялись 3 ноября. По предварительным данным, Байден получает 306 голосов выборщиков при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражения и оспаривает результаты выборов в судах некоторых штатов.

https://ria.ru/20201130/press-sekretar-1586885426.html

вашингтон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон, джо байден, сша, в мире