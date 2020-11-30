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У Байдена диагностировали два небольших перелома стопы
У Байдена диагностировали два небольших перелома стопы
Кандидат в президенты США Джо Байден при падении получил два небольших перелома костей стопы, сообщает его журналистский пул. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T03:32
2020-11-30T03:32
2020-11-30T10:25
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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден при падении получил два небольших перелома костей стопы, сообщает его журналистский пул.В течение нескольких недель Байдену, вероятно, придется ходить в специальном ботинке.Байдену потребовался осмотр врача после того, как он поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально ортопед не выявил повреждения костей, а диагностировал только растяжение мышцы. Но политика направили на дополнительное обследование.Выборы президента США состоялись 3 ноября. По предварительным данным, Байден получает 306 голосов выборщиков при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражения и оспаривает результаты выборов в судах некоторых штатов.
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