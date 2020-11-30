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"Мы теряем технику!" Что случилось с боевой авиацией США
"Мы теряем технику!" Что случилось с боевой авиацией США
Нехватка запчастей, трудности с ремонтом, стареющее оборудование — американская воздушная армада испытывает серьезные проблемы с боеготовностью. Счетная палата... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T08:00
2020-11-30T08:08
самолеты
ввс сша
сша
пентагон
авиация
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Нехватка запчастей, трудности с ремонтом, стареющее оборудование — американская воздушная армада испытывает серьезные проблемы с боеготовностью. Счетная палата США опубликовала отчет по итогам ежегодных инспекций авиапарка ВВС, ВМС, Морской пехоты и Сухопутных войск. В документе утверждается, что значительная часть летательных аппаратов даже не смогут подняться в воздух. Ситуация ухудшается, а стоимость обслуживания самолетов и вертолетов продолжает расти.Ограниченно годныКомиссия счетной палаты работала в воинских частях и на авиабазах с 2011 по 2019-й. Ее специалисты изучали готовность авиатехники к выполнению боевых задач. По нормативам как минимум 80 процентов летательных аппаратов должны быть готовы в любой момент подняться в воздух. Комиссия проверила 46 типов самолетов и вертолетов всех видов вооруженных сил и пришла к неутешительному выводу — лишь три из них более-менее удовлетворяют этим требованиям.За девять лет максимальную степень боеготовности и технической исправности демонстрировал парк многоцелевых вертолетов UH-1N. Эти машины используются ВВС и армией с 1968-го, для них хватает запчастей, а специалисты давно освоили нюансы их ремонта и эксплуатации.На втором месте — самолеты радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки EP-3E Aries II, поступившие на вооружение Военно-воздушных сил США в конце 1970-х. Восемьдесят процентов парка удавалось поддерживать в боеготовом состоянии в течение семи лет из девяти. Замыкают тройку лидеров самолеты управления и связи E-6B Mercury. Они в строю с 1989-го, а их боеготовность в течение пяти лет с 2011-го достигала 80 процентов и выше.Аналитики счетной палаты отмечают, что эти три типа летательных аппаратов достаточно малочисленны и в силу узкой специфики поднимаются в воздух сравнительно редко, а значит, медленнее расходуют ресурс и на порядок меньше средств, выделяемых на обслуживание. В то же время, чем интенсивнее эксплуатируется авиапарк, тем ниже его техническая готовность.Так, основные истребители-бомбардировщики ВВС США — двухместные F-15E Strike Eagle — сохраняли 80-процентную техническую готовность лишь в течение четырех лет из девяти. С другими типами летательных аппаратов ситуация еще печальнее. На графике, опубликованном счетной палатой, все они находятся в красной зоне.Зона рискаТолько три года из девяти были боеготовыми самолеты-заправщики ВВС США KC-10 Extender и KC-135 Stratotanker, что вполне объяснимо. Американцы широко применяют дозаправку в воздухе во время различных операций, и техника изнашивается. Аналогичный показатель у стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress и B-2 Spirit, "самолетов судного дня" E-4B, а также бортов боевого управления и целеуказания E-8C.Результат хваленых истребителей пятого поколения F-35 в различных модификациях — всего два года. У этих машин масса "детских болезней", которые авиаконструкторы все никак не могут вылечить. Скептики неоднократно называли эту программу самым дорогостоящим провалом в истории ВВС США. Ситуация осложняется нехваткой запасных частей.Те же два балла у военно-транспортных C-5 Galaxy, C-130H Hercules, самолетов РЭБ EA-18G Growler и противолодочных вертолетов MH-60R. По единице получили штурмовики A-10 Thunderbolt II, палубные истребители F/A-18A-D Horner и вертолеты HH-60G Pave Hawk.Главные аутсайдерыАвиапарк двадцати четырех типов летательных аппаратов — более половины из всех изученных — ни разу за девять лет не достиг 80-процентной планки технической готовности. Специалисты счетной палаты считают это почти катастрофой. Это касается и истребителей F-16, и конвертопланов V-22 Osprey, и палубных разведчиков E-2 Hawkeye, и многих других машин. Боеготовность 11 типов самолетов и вертолетов и вовсе не превышала 55 процентов.Хуже всего дела обстоят дела с парком стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer. В августе зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен сообщил, что из 62 самолетов этого типа боеспособными можно признать лишь шесть. ВВС США интенсивно применяли В-1 по всему миру, выполнив тысячи боевых вылетов. Главным образом бомбардировщики действовали на Ближнем Востоке в климатических условиях, для которых они не приспособлены. В итоге большая часть парка попросту износилась. В сентябре стало известно, что Пентагон планирует списать 17 наиболее проблемных бомбардировщиков.Много вопросов с ремонтом из-за нехватки запасных частей. Причем речь не только о новых машинах — в частности, о палубных самолетх F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler, поступивших на вооружение в 1999 и 2009 годах соответственно. Производители запчастей для этой техники перестали их выпускать или ушли с рынка.Хватает трудностей и с армейской авиацией. Инспекция показала, что подавляющее большинство знаменитых ударных вертолетов AH-64 Apache периодически выходит из строя. Сухопутные войска США интенсивно используют их в большинстве вооруженных конфликтов. Многие машины были неоднократно повреждены в ходе боевых действий, другие не поддерживались в боеготовом состоянии из-за нехватки специалистов по ремонту в местах базирования.Проблемы с флотомСтремительное старение техники преследует и основу американского могущества — Военно-морские силы. В октябре спецкомиссия ВМС доложила конгрессу о неудовлетворительном состоянии надводных кораблей, многие из которых уже вплотную приблизились к "пенсионному возрасту". Согласно выводам специалистов, чаще всего американские "вымпела" сталкиваются с отказами силовых установок, неполадками в боевой информационно-управляющей системе Aegis, нестабильной работой оборудования, отвечающего за взлет и посадку корабельных вертолетов.Руководители спецкомиссии напомнили, что все американские крейсеры типа "Тикондерога" приближаются к 35-летнему возрасту. Первые 27 эсминцев "Арли Берк" не сильно моложе. В ВМС США приняли решение продлить срок службы основных типов надводных боевых кораблей, однако это лишь временная мера. Крейсера и эсминцы строились без большого задела на модернизацию систем вооружения. Значит, на них будет невозможно поставить новые и перспективные ударные комплексы.Конечно, и американская авиация, и Военно-морские силы остаются сегодня сильнейшими в мире — самыми многочисленными и технически совершенными. Однако результаты последних проверок наглядно показывают, что Пентагон даже при непомерно раздутом оборонном бюджете сталкивается с абсолютно такими же неприятностями, что и военные ведомства других стран. И одними деньгами проблему старения боевой техники вряд ли решить.
https://ria.ru/20201008/istrebitel-f-35-1578669097.html
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самолеты, ввс сша, сша, пентагон, авиация

"Мы теряем технику!" Что случилось с боевой авиацией США

08:00 30.11.2020 (обновлено: 08:08 30.11.2020)
 
© Фото : BoeingМодернизированный истребитель ВВС США F-15EX
Модернизированный истребитель ВВС США F-15EX - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : Boeing
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Нехватка запчастей, трудности с ремонтом, стареющее оборудование — американская воздушная армада испытывает серьезные проблемы с боеготовностью. Счетная палата США опубликовала отчет по итогам ежегодных инспекций авиапарка ВВС, ВМС, Морской пехоты и Сухопутных войск. В документе утверждается, что значительная часть летательных аппаратов даже не смогут подняться в воздух. Ситуация ухудшается, а стоимость обслуживания самолетов и вертолетов продолжает расти.

Ограниченно годны

Комиссия счетной палаты работала в воинских частях и на авиабазах с 2011 по 2019-й. Ее специалисты изучали готовность авиатехники к выполнению боевых задач. По нормативам как минимум 80 процентов летательных аппаратов должны быть готовы в любой момент подняться в воздух. Комиссия проверила 46 типов самолетов и вертолетов всех видов вооруженных сил и пришла к неутешительному выводу — лишь три из них более-менее удовлетворяют этим требованиям.
За девять лет максимальную степень боеготовности и технической исправности демонстрировал парк многоцелевых вертолетов UH-1N. Эти машины используются ВВС и армией с 1968-го, для них хватает запчастей, а специалисты давно освоили нюансы их ремонта и эксплуатации.
© AP Photo / JOSEPH EIDВертолеты UH-1
Вертолеты UH-1 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© AP Photo / JOSEPH EID
Вертолеты UH-1
На втором месте — самолеты радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки EP-3E Aries II, поступившие на вооружение Военно-воздушных сил США в конце 1970-х. Восемьдесят процентов парка удавалось поддерживать в боеготовом состоянии в течение семи лет из девяти. Замыкают тройку лидеров самолеты управления и связи E-6B Mercury. Они в строю с 1989-го, а их боеготовность в течение пяти лет с 2011-го достигала 80 процентов и выше.
Аналитики счетной палаты отмечают, что эти три типа летательных аппаратов достаточно малочисленны и в силу узкой специфики поднимаются в воздух сравнительно редко, а значит, медленнее расходуют ресурс и на порядок меньше средств, выделяемых на обслуживание. В то же время, чем интенсивнее эксплуатируется авиапарк, тем ниже его техническая готовность.
© U.S. Air Force /Airman 1st Class Daniel LileИстребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© U.S. Air Force /Airman 1st Class Daniel Lile
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
Так, основные истребители-бомбардировщики ВВС США — двухместные F-15E Strike Eagle — сохраняли 80-процентную техническую готовность лишь в течение четырех лет из девяти. С другими типами летательных аппаратов ситуация еще печальнее. На графике, опубликованном счетной палатой, все они находятся в красной зоне.

Зона риска

Только три года из девяти были боеготовыми самолеты-заправщики ВВС США KC-10 Extender и KC-135 Stratotanker, что вполне объяснимо. Американцы широко применяют дозаправку в воздухе во время различных операций, и техника изнашивается. Аналогичный показатель у стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress и B-2 Spirit, "самолетов судного дня" E-4B, а также бортов боевого управления и целеуказания E-8C.
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
Недоделанные "Молнии". Почему F-35 останется самым неудачным истребителем
Результат хваленых истребителей пятого поколения F-35 в различных модификациях — всего два года. У этих машин масса "детских болезней", которые авиаконструкторы все никак не могут вылечить. Скептики неоднократно называли эту программу самым дорогостоящим провалом в истории ВВС США. Ситуация осложняется нехваткой запасных частей.
Те же два балла у военно-транспортных C-5 Galaxy, C-130H Hercules, самолетов РЭБ EA-18G Growler и противолодочных вертолетов MH-60R. По единице получили штурмовики A-10 Thunderbolt II, палубные истребители F/A-18A-D Horner и вертолеты HH-60G Pave Hawk.
CC0 / U.S. Air Force/Brett Snow / Военно-транспортный самолет C-5 Galaxy
Военно-транспортный самолет C-5 Galaxy - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
CC0 / U.S. Air Force/Brett Snow /
Военно-транспортный самолет C-5 Galaxy

Главные аутсайдеры

Авиапарк двадцати четырех типов летательных аппаратов — более половины из всех изученных — ни разу за девять лет не достиг 80-процентной планки технической готовности. Специалисты счетной палаты считают это почти катастрофой. Это касается и истребителей F-16, и конвертопланов V-22 Osprey, и палубных разведчиков E-2 Hawkeye, и многих других машин. Боеготовность 11 типов самолетов и вертолетов и вовсе не превышала 55 процентов.
Хуже всего дела обстоят дела с парком стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer. В августе зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен сообщил, что из 62 самолетов этого типа боеспособными можно признать лишь шесть. ВВС США интенсивно применяли В-1 по всему миру, выполнив тысячи боевых вылетов. Главным образом бомбардировщики действовали на Ближнем Востоке в климатических условиях, для которых они не приспособлены. В итоге большая часть парка попросту износилась. В сентябре стало известно, что Пентагон планирует списать 17 наиболее проблемных бомбардировщиков.
Бомбардировщики B-1B Lancer на авиабазе Андресон на Гуаме - РИА Новости, 1920, 22.03.2020
22 марта, 08:00
Нелетающие крепости: cтратегическую авиацию США сразил глубокий кризис
Много вопросов с ремонтом из-за нехватки запасных частей. Причем речь не только о новых машинах — в частности, о палубных самолетх F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler, поступивших на вооружение в 1999 и 2009 годах соответственно. Производители запчастей для этой техники перестали их выпускать или ушли с рынка.
Хватает трудностей и с армейской авиацией. Инспекция показала, что подавляющее большинство знаменитых ударных вертолетов AH-64 Apache периодически выходит из строя. Сухопутные войска США интенсивно используют их в большинстве вооруженных конфликтов. Многие машины были неоднократно повреждены в ходе боевых действий, другие не поддерживались в боеготовом состоянии из-за нехватки специалистов по ремонту в местах базирования.
© Фото : US Army Europe/Robert FellinghamАмериканский ударный вертолет CAB AH-64 Apache во время учений в Германии
Американский ударный вертолет CAB AH-64 Apache во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : US Army Europe/Robert Fellingham
Американский ударный вертолет CAB AH-64 Apache во время учений в Германии

Проблемы с флотом

Стремительное старение техники преследует и основу американского могущества — Военно-морские силы. В октябре спецкомиссия ВМС доложила конгрессу о неудовлетворительном состоянии надводных кораблей, многие из которых уже вплотную приблизились к "пенсионному возрасту". Согласно выводам специалистов, чаще всего американские "вымпела" сталкиваются с отказами силовых установок, неполадками в боевой информационно-управляющей системе Aegis, нестабильной работой оборудования, отвечающего за взлет и посадку корабельных вертолетов.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze 2019
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze 2019
Руководители спецкомиссии напомнили, что все американские крейсеры типа "Тикондерога" приближаются к 35-летнему возрасту. Первые 27 эсминцев "Арли Берк" не сильно моложе. В ВМС США приняли решение продлить срок службы основных типов надводных боевых кораблей, однако это лишь временная мера. Крейсера и эсминцы строились без большого задела на модернизацию систем вооружения. Значит, на них будет невозможно поставить новые и перспективные ударные комплексы.
Конечно, и американская авиация, и Военно-морские силы остаются сегодня сильнейшими в мире — самыми многочисленными и технически совершенными. Однако результаты последних проверок наглядно показывают, что Пентагон даже при непомерно раздутом оборонном бюджете сталкивается с абсолютно такими же неприятностями, что и военные ведомства других стран. И одними деньгами проблему старения боевой техники вряд ли решить.
© Фото : Seaman Jarrod SchadАмериканские военные на борту авианосца John C. Stennis
Американские военные на борту авианосца John C. Stennis - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Фото : Seaman Jarrod Schad
Американские военные на борту авианосца John C. Stennis
 
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