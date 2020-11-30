https://ria.ru/20201130/pensiya-1587068180.html

Сенатор рассказала, кому в декабре выплатят пенсию дважды

Сенатор рассказала, кому в декабре выплатят пенсию дважды

Сенатор Елена Бибикова в комментарии "Парламентской газете" заявила, что некоторые россияне получат в декабре две пенсии. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T22:51

2020-11-30T22:51

2020-11-30T22:51

россия

елена бибикова

почта россии

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сенатор Елена Бибикова в комментарии "Парламентской газете" заявила, что некоторые россияне получат в декабре две пенсии.Она рассказала, что в России существует практика, по которой январские пенсии в конце декабря получают пенсионеры, выплаты которым доставляет "Почта России" с 1 по 3 января включительно.Индексация пенсийРанее Бибикова рассказала, что в 2021 году неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3 процента, что почти вдвое превысит инфляцию, которая, согласно прогнозам, составит 3,7-3,8 процента.Также парламентарий рассказала о повышении с 1 февраля ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий.Сенатор уточнила, что сейчас этот показатель составляет 3,8 процента.Кроме того, Бибикова рассказала, что с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". Сейчас это 2,6 процента, но в дальнейшем показатель могут скорректировать.

https://ria.ru/20201127/pensii-1586557839.html

https://ria.ru/20201126/pensiya-1586434955.html

https://ria.ru/20201119/pensii-1585407429.html

россия

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2020

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россия, елена бибикова, почта россии, общество