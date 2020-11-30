https://ria.ru/20201130/pensiya-1587068180.html
Сенатор рассказала, кому в декабре выплатят пенсию дважды
Сенатор рассказала, кому в декабре выплатят пенсию дважды
Сенатор Елена Бибикова в комментарии "Парламентской газете" заявила, что некоторые россияне получат в декабре две пенсии. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T22:51
2020-11-30T22:51
2020-11-30T22:51
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сенатор Елена Бибикова в комментарии "Парламентской газете" заявила, что некоторые россияне получат в декабре две пенсии.Она рассказала, что в России существует практика, по которой январские пенсии в конце декабря получают пенсионеры, выплаты которым доставляет "Почта России" с 1 по 3 января включительно.Индексация пенсийРанее Бибикова рассказала, что в 2021 году неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3 процента, что почти вдвое превысит инфляцию, которая, согласно прогнозам, составит 3,7-3,8 процента.Также парламентарий рассказала о повышении с 1 февраля ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий.Сенатор уточнила, что сейчас этот показатель составляет 3,8 процента.Кроме того, Бибикова рассказала, что с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". Сейчас это 2,6 процента, но в дальнейшем показатель могут скорректировать.
https://ria.ru/20201127/pensii-1586557839.html
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россия, елена бибикова, почта россии, общество
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Сенатор Елена Бибикова
в комментарии "Парламентской газете
" заявила, что некоторые россияне получат в декабре две пенсии.
Она рассказала, что в России существует практика, по которой январские пенсии в конце декабря получают пенсионеры, выплаты которым доставляет "Почта России
" с 1 по 3 января включительно.
"Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь", — сказала она.
Индексация пенсий
Ранее Бибикова рассказала, что в 2021 году неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3 процента, что почти вдвое превысит инфляцию, которая, согласно прогнозам, составит 3,7-3,8 процента.
"То есть пенсия в среднем увеличится на тысячу рублей", — отметила она.
Также парламентарий рассказала о повышении с 1 февраля ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий.
"Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год", — пояснила она.
Сенатор уточнила, что сейчас этот показатель составляет 3,8 процента.
Кроме того, Бибикова рассказала, что с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". Сейчас это 2,6 процента, но в дальнейшем показатель могут скорректировать.