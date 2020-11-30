https://ria.ru/20201130/pensiya-1586887562.html

В России не планируют массовых проверок пенсионеров

В России не планируют массовых проверок пенсионеров

Член Общественной палаты и член Общественного совета Минтруда Наталья Починок опровергла в разговоре с РИА Новости информацию о планах Минтруда и Пенсионного... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T03:45

2020-11-30T03:45

2020-11-30T03:45

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

пенсионный фонд рф

россия

людмила иванова

елена тополева-солдунова

рэу имени г. в. плеханова

андрей исаев

единая россия

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Член Общественной палаты и член Общественного совета Минтруда Наталья Починок опровергла в разговоре с РИА Новости информацию о планах Минтруда и Пенсионного фонда России проверить доходы пенсионеров в следующем году.Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила в беседе с агентством "Прайм", что в будущем году пенсионеров планируют проверить на предмет дополнительных доходов, а также их мест проживания. По ее словам, это позволило бы восстановить законность получения пенсий и выплат.Она отметила, что на размер назначаемой пенсии не влияют дополнительные доходы. Исключение составляют те допдоходы, что имеют отношение к пенсиям по старости.Сообщения о дополнительных проверках РИА Новости также опроверг замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев. Он рассказал, что это заявление удивило и обеспокоило депутатов.Недопонимание пенсионной системыКомментарий по этой ситуации РИА Новости также дала председатель Общественного совета Минтруда Елена Тополева-Солдунова. Она подтвердила, что никаких проверок, которые бы привели к уменьшению размера пенсионного обеспечения, не проводится.Солдунова считает, что разговоры о проведении проверок дополнительных доходов россиян указывают на непонимание функционирования действующей пенсионной системы. Специалист напомнила, что пенсия связана только с трудовыми доходами, и дополнительные доходы не оказывает на нее влияние.

https://ria.ru/20201127/pensii-1586557839.html

https://ria.ru/20201124/pensiya-1586009104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, россия, людмила иванова, елена тополева-солдунова, рэу имени г. в. плеханова, андрей исаев, единая россия, общество