В России не планируют массовых проверок пенсионеров
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Член Общественной палаты и член Общественного совета Минтруда Наталья Починок опровергла в разговоре с РИА Новости информацию о планах Минтруда и Пенсионного фонда России проверить доходы пенсионеров в следующем году.
Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила в беседе с агентством "Прайм", что в будущем году пенсионеров планируют проверить на предмет дополнительных доходов, а также их мест проживания. По ее словам, это позволило бы восстановить законность получения пенсий и выплат.
"Никаких планов по "проверкам доходов" пенсионеров нет ни у Минтруда, ни у ПФР. Пенсии и дополнительные доходы — это просто не между собой связанные вещи. Пенсия назначается в зависимости от заработанных пенсионных прав в период работы", — подчеркнула Починок.
Она отметила, что на размер назначаемой пенсии не влияют дополнительные доходы. Исключение составляют те допдоходы, что имеют отношение к пенсиям по старости.
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Сообщения о дополнительных проверках РИА Новости также опроверг замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев. Он рассказал, что это заявление удивило и обеспокоило депутатов.
Недопонимание пенсионной системы
Комментарий по этой ситуации РИА Новости также дала председатель Общественного совета Минтруда Елена Тополева-Солдунова. Она подтвердила, что никаких проверок, которые бы привели к уменьшению размера пенсионного обеспечения, не проводится.
Солдунова считает, что разговоры о проведении проверок дополнительных доходов россиян указывают на непонимание функционирования действующей пенсионной системы. Специалист напомнила, что пенсия связана только с трудовыми доходами, и дополнительные доходы не оказывает на нее влияние.
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