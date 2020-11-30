https://ria.ru/20201130/pandemiya-1586889841.html

Глава "Вектора" заявил о возможном окончании пандемии в 2021 году

Глава "Вектора" заявил о возможном окончании пандемии в 2021 году

РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T05:20

2020-11-30T05:20

2020-11-30T05:20

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов спрогнозировал вероятное завершение пандемии COVID-19 уже в 2021 году.При этом, подчеркнул он, возбудитель заболевания никуда не денется.Глава "Вектора" напомнил, что постоянный рост числа заразившихся коронавирусом остановится после формирования коллективного иммунитета, на достижение которого потребуется привить около половины населения.Ранее с таким же прогнозом о сроках завершения пандемии COVID-19 выступил глава Минздрава Михаил Мурашко."Мы все для этого делаем", — ответил он журналистам на вопрос о возможности прекращения эпидемии в следующем году.Разные площадкиКроме того, Максютов сообщил, что разрабатывающие российские вакцины компании пользуются разными производственными площадками, поэтому почти не конкурируют между собой.При этом, подчеркнул Максютов, цены на препараты для прививок "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" практически не отличаются.Как будут вакцинироватьНа прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация от коронавируса должна начаться до Нового года. Тем не менее представитель Кремля отметил, что не может назвать точную дату этого события.Песков подчеркнул, что эта задача стоит как перед каждой страной, так и перед Россией.По словам Пескова, вакцинация от коронавируса будет проходить в добровольном порядке и поэтапно — с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/pandemiya-1586799443.html

россия

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