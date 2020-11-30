https://ria.ru/20201130/pandemiya-1586889841.html
Глава "Вектора" заявил о возможном окончании пандемии в 2021 году
Глава "Вектора" заявил о возможном окончании пандемии в 2021 году
РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T05:20
2020-11-30T05:20
2020-11-30T05:20
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов спрогнозировал вероятное завершение пандемии COVID-19 уже в 2021 году.При этом, подчеркнул он, возбудитель заболевания никуда не денется.Глава "Вектора" напомнил, что постоянный рост числа заразившихся коронавирусом остановится после формирования коллективного иммунитета, на достижение которого потребуется привить около половины населения.Ранее с таким же прогнозом о сроках завершения пандемии COVID-19 выступил глава Минздрава Михаил Мурашко."Мы все для этого делаем", — ответил он журналистам на вопрос о возможности прекращения эпидемии в следующем году.Разные площадкиКроме того, Максютов сообщил, что разрабатывающие российские вакцины компании пользуются разными производственными площадками, поэтому почти не конкурируют между собой.При этом, подчеркнул Максютов, цены на препараты для прививок "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" практически не отличаются.Как будут вакцинироватьНа прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация от коронавируса должна начаться до Нового года. Тем не менее представитель Кремля отметил, что не может назвать точную дату этого события.Песков подчеркнул, что эта задача стоит как перед каждой страной, так и перед Россией.По словам Пескова, вакцинация от коронавируса будет проходить в добровольном порядке и поэтапно — с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, общество
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора
Ринат Максютов спрогнозировал вероятное завершение пандемии COVID-19 уже в 2021 году.
При этом, подчеркнул он, возбудитель заболевания никуда не денется.
"Сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году", — заявил он на онлайн-фестивале Science Bar Hopping.
Глава "Вектора" напомнил, что постоянный рост числа заразившихся коронавирусом остановится после формирования коллективного иммунитета, на достижение которого потребуется привить около половины населения.
Ранее с таким же прогнозом о сроках завершения пандемии COVID-19 выступил глава Минздрава Михаил Мурашко
.
"Мы все для этого делаем", — ответил он журналистам на вопрос о возможности прекращения эпидемии в следующем году.
Разные площадки
Кроме того, Максютов
сообщил, что разрабатывающие российские вакцины компании пользуются разными производственными площадками, поэтому почти не конкурируют между собой.
"Три компании, которые разрабатывают вакцины в России, используют принципиально разные технологические платформы с учетом накопленного опыта, который был сформирован данными высокого класса - командами по разработке вакцин против других инфекционных заболеваний", — пояснил глава "Вектора".
При этом, подчеркнул Максютов, цены на препараты для прививок "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" практически не отличаются.
Как будут вакцинировать
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что массовая вакцинация от коронавируса должна начаться до Нового года. Тем не менее представитель Кремля отметил, что не может назвать точную дату этого события.
"Задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы и как можно быстрее обеспечить для всех желающих. Задача грандиозная", — сказал он.
Песков подчеркнул, что эта задача стоит как перед каждой страной, так и перед Россией.
По словам Пескова, вакцинация от коронавируса будет проходить в добровольном порядке и поэтапно — с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.