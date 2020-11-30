https://ria.ru/20201130/otzyvy-1586882394.html

Эксперт назвал отличия реальных отзывов от фальшивых

Эксперт назвал отличия реальных отзывов от фальшивых

При покупках в интернете многие обращают внимание на отзывы о товарах или услугах. При этом они могут быть как реальными, так и фальшивыми, написанными с целью... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T01:55

2020-11-30T01:55

2020-11-30T01:55

тимур аймалетдинов

цифровой гражданин

россия

мошенничество

интернет

технологии

общество

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Как отличить реальные отзывы от фальшивых?

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. При покупках в интернете многие обращают внимание на отзывы о товарах или услугах. При этом они могут быть как реальными, так и фальшивыми, написанными с целью очернить конкурента или прорекламировать свой товар. Доверять им безоглядно не следует, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ, эксперт проекта "Цифровой гражданин" Тимур Аймалетдинов. Следует помнить, что позитивные отзывы люди оставляют реже, а негативные — чаще, поскольку мотивация "пожаловаться" выше, чем просто написать, что все хорошо. Поэтому скорее всего, объемные позитивные отзывы и краткие негативные с меньшей вероятностью окажутся достоверными.Важно изучить и мнение профессионалов — продавцов-консультантов из торговых сетей и специалистов. Их оценка с большей вероятностью окажется полезной, заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/moshenniki-1586293739.html

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тимур аймалетдинов, цифровой гражданин, россия, мошенничество, интернет, технологии, общество