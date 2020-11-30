Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/otzyvy-1586882394.html
Эксперт назвал отличия реальных отзывов от фальшивых
Эксперт назвал отличия реальных отзывов от фальшивых
При покупках в интернете многие обращают внимание на отзывы о товарах или услугах. При этом они могут быть как реальными, так и фальшивыми, написанными с целью... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T01:55
2020-11-30T01:55
тимур аймалетдинов
цифровой гражданин
россия
мошенничество
интернет
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Как отличить реальные отзывы от фальшивых?
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1400x0_80_0_0_0c8bba6f0e26dcd0d9a1a220565c9b35.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. При покупках в интернете многие обращают внимание на отзывы о товарах или услугах. При этом они могут быть как реальными, так и фальшивыми, написанными с целью очернить конкурента или прорекламировать свой товар. Доверять им безоглядно не следует, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ, эксперт проекта "Цифровой гражданин" Тимур Аймалетдинов. Следует помнить, что позитивные отзывы люди оставляют реже, а негативные — чаще, поскольку мотивация "пожаловаться" выше, чем просто написать, что все хорошо. Поэтому скорее всего, объемные позитивные отзывы и краткие негативные с меньшей вероятностью окажутся достоверными.Важно изучить и мнение профессионалов — продавцов-консультантов из торговых сетей и специалистов. Их оценка с большей вероятностью окажется полезной, заключил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20201125/moshenniki-1586293739.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_74:0:2805:2048_1400x0_80_0_0_44832a3d4bfbeca5660e4d208ecc9ee4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тимур аймалетдинов, цифровой гражданин, россия, мошенничество, интернет, технологии, общество

Эксперт назвал отличия реальных отзывов от фальшивых

01:55 30.11.2020
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Depositphotos / pressmaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. При покупках в интернете многие обращают внимание на отзывы о товарах или услугах. При этом они могут быть как реальными, так и фальшивыми, написанными с целью очернить конкурента или прорекламировать свой товар. Доверять им безоглядно не следует, рассказал агентству "Прайм" заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ, эксперт проекта "Цифровой гражданин" Тимур Аймалетдинов.
"Один из критериев, на которые можно ориентироваться, например, при выборе какого-либо товара – количество отзывов о нем. Мнение одного или нескольких людей, даже если это реальные покупатели, может быть искаженным, однобоким, предвзятым. Чем больше отзывов и чем они разнообразнее, тем в большей степени к ним стоит прислушиваться", — отмечает эксперт.
Следует помнить, что позитивные отзывы люди оставляют реже, а негативные — чаще, поскольку мотивация "пожаловаться" выше, чем просто написать, что все хорошо. Поэтому скорее всего, объемные позитивные отзывы и краткие негативные с меньшей вероятностью окажутся достоверными.
"Если хочется получить более взвешенную картину о продукте — попробуйте запросить отзывы о нем у своих друзей, знакомых, похожих на вас по потребительскому профилю. Можно сделать это и "вживую", и, например, в соцсетях", — рекомендует Аймалетдинов.
Важно изучить и мнение профессионалов — продавцов-консультантов из торговых сетей и специалистов. Их оценка с большей вероятностью окажется полезной, заключил он.
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 16:35
Россиян предупредили об уловках мошенников перед "черной пятницей"
 
Тимур АймалетдиновЦифровой гражданинРоссияМошенничествоИнтернетТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:47В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп "Аресибо"
17:46Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире 1:03
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
Лента новостейМолния