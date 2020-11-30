https://ria.ru/20201130/oruzhie-1587071062.html

Рябков призвал НАТО прекратить совместные ядерные миссии

Рябков призвал НАТО прекратить совместные ядерные миссии

НАТО должна прекратить практику так называемых совместных ядерных миссий, это напрямую нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, заявил в... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T23:42

2020-11-30T23:42

2020-11-30T23:42

нато

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. НАТО должна прекратить практику так называемых совместных ядерных миссий, это напрямую нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Многое может быть достигнуто в сфере снижения рисков в ядерной сфере, если НАТО прекратит свою практику так называемых совместных ядерных миссий (nuclear sharing), которая приводит к тому, что такое оружие может быть размещено на территории неядерных государств- членов альянса, а эти государства могут привлекаться к доставке такого типа оружия. Это не только ведет к дестабилизации, но и напрямую нарушает Статьи 1 и 2 ДНЯО", - заявил Рябков, выступая на онлайн конференции "Форт-Росс" 2020.

https://ria.ru/20201130/shablony-1587053189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, сергей рябков, в мире