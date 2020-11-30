https://ria.ru/20201130/oruzhie-1587071062.html
Рябков призвал НАТО прекратить совместные ядерные миссии
Рябков призвал НАТО прекратить совместные ядерные миссии
НАТО должна прекратить практику так называемых совместных ядерных миссий, это напрямую нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, заявил в... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T23:42
2020-11-30T23:42
2020-11-30T23:42
нато
сергей рябков
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. НАТО должна прекратить практику так называемых совместных ядерных миссий, это напрямую нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Многое может быть достигнуто в сфере снижения рисков в ядерной сфере, если НАТО прекратит свою практику так называемых совместных ядерных миссий (nuclear sharing), которая приводит к тому, что такое оружие может быть размещено на территории неядерных государств- членов альянса, а эти государства могут привлекаться к доставке такого типа оружия. Это не только ведет к дестабилизации, но и напрямую нарушает Статьи 1 и 2 ДНЯО", - заявил Рябков, выступая на онлайн конференции "Форт-Росс" 2020.
https://ria.ru/20201130/shablony-1587053189.html
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нато, сергей рябков, в мире