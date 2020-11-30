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"Роскосмос" заказал исследование двигателей под перспективное вооружение
"Роскосмос" заказал исследование двигателей под перспективное вооружение
Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на экспериментальные и теоретические исследования прогнозирования устойчивой работы на новом виде топлива двигателей... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T21:26
2020-11-30T21:26
роскосмос
безопасность
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на экспериментальные и теоретические исследования прогнозирования устойчивой работы на новом виде топлива двигателей для перспективного вооружения, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.Закупка носит название: "Экспериментальные и теоретические исследования в обеспечение прогнозирования устойчивости рабочих процессов жидкостных ракетных двигателей, ракетных двигателей на твердом топливе и прямоточных воздушно-реактивных двигателей на перспективных высокоэнергетических компонентах топлива для вновь создаваемых систем вооружения различного назначения".Работы получили шифр "Добротность". На них планируется направить 139,8 миллиона рублей.Прямоточные воздушно-реактивные двигатели используются в сверхзвуковых летательных аппаратах. Для разгона таких двигателей до нужных скоростей традиционно используются жидкостные и твердотопливные ракетные двигатели.
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роскосмос, безопасность

"Роскосмос" заказал исследование двигателей под перспективное вооружение

21:26 30.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМакет участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций в павильоне "Роскосмоса"
Макет участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций в павильоне Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на экспериментальные и теоретические исследования прогнозирования устойчивой работы на новом виде топлива двигателей для перспективного вооружения, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.
Закупка носит название: "Экспериментальные и теоретические исследования в обеспечение прогнозирования устойчивости рабочих процессов жидкостных ракетных двигателей, ракетных двигателей на твердом топливе и прямоточных воздушно-реактивных двигателей на перспективных высокоэнергетических компонентах топлива для вновь создаваемых систем вооружения различного назначения".
Работы получили шифр "Добротность". На них планируется направить 139,8 миллиона рублей.
Прямоточные воздушно-реактивные двигатели используются в сверхзвуковых летательных аппаратах. Для разгона таких двигателей до нужных скоростей традиционно используются жидкостные и твердотопливные ракетные двигатели.
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