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Рябков рассказал, каким должно быть стратегическое "уравнение" с США
Рябков рассказал, каким должно быть стратегическое "уравнение" с США
Будущее "уравнение" по стратегической стабильности между РФ и США и, возможно, их союзниками, должно включать ядерные и неядерные вооружения, заявил замглавы... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T20:52
2020-11-30T20:52
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Будущее "уравнение" по стратегической стабильности между РФ и США и, возможно, их союзниками, должно включать ядерные и неядерные вооружения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Идея в том, чтобы создать новое стратегическое уравнение, которое включало бы в себя все факторы, которые влияют на стратегическую стабильность, включая новые типы вооружений, перспективные технологии и новые политические реалии. Мы хотим, чтобы это уравнение включало в себя не только традиционные стратегические вооружения, такие как межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики, но также все ядерные и неядерные вооружения, которые могут выполнять стратегические задачи", - сказал Рябков, выступая в ходе российско-американского форума "Диалог Форт-Росс".По его словам, такая архитектура будущего "уравнения" поможет сделать мир более безопасным."Мы предложили определить вооружения, которые представляют угрозу для национальной территории каждой стороны, принимая во внимание количественные и качественные аспекты баланса сил между РФ и ее союзниками с одной стороны и США и их союзниками с другой, относительно как ядерных, так и конвенциональных вооружений, как и конкретных параметров их размещения. Мы готовы определить структуру и количественные ограничения для развернутых ядерных боеголовок, которые способны нанести удар по национальной территории другой стороны и обсуждать количественные и географические ограничения размещения систем ПРО", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20201026/gosdep-1581649870.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире

Рябков рассказал, каким должно быть стратегическое "уравнение" с США

20:52 30.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Будущее "уравнение" по стратегической стабильности между РФ и США и, возможно, их союзниками, должно включать ядерные и неядерные вооружения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Идея в том, чтобы создать новое стратегическое уравнение, которое включало бы в себя все факторы, которые влияют на стратегическую стабильность, включая новые типы вооружений, перспективные технологии и новые политические реалии. Мы хотим, чтобы это уравнение включало в себя не только традиционные стратегические вооружения, такие как межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики, но также все ядерные и неядерные вооружения, которые могут выполнять стратегические задачи", - сказал Рябков, выступая в ходе российско-американского форума "Диалог Форт-Росс".
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По его словам, такая архитектура будущего "уравнения" поможет сделать мир более безопасным.
"Мы предложили определить вооружения, которые представляют угрозу для национальной территории каждой стороны, принимая во внимание количественные и качественные аспекты баланса сил между РФ и ее союзниками с одной стороны и США и их союзниками с другой, относительно как ядерных, так и конвенциональных вооружений, как и конкретных параметров их размещения. Мы готовы определить структуру и количественные ограничения для развернутых ядерных боеголовок, которые способны нанести удар по национальной территории другой стороны и обсуждать количественные и географические ограничения размещения систем ПРО", - добавил Рябков.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
 
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