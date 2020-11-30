https://ria.ru/20201130/oruzhie-1587053921.html

Рябков рассказал, каким должно быть стратегическое "уравнение" с США

Рябков рассказал, каким должно быть стратегическое "уравнение" с США

Будущее "уравнение" по стратегической стабильности между РФ и США и, возможно, их союзниками, должно включать ядерные и неядерные вооружения, заявил замглавы... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T20:52

2020-11-30T20:52

2020-11-30T20:52

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Будущее "уравнение" по стратегической стабильности между РФ и США и, возможно, их союзниками, должно включать ядерные и неядерные вооружения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Идея в том, чтобы создать новое стратегическое уравнение, которое включало бы в себя все факторы, которые влияют на стратегическую стабильность, включая новые типы вооружений, перспективные технологии и новые политические реалии. Мы хотим, чтобы это уравнение включало в себя не только традиционные стратегические вооружения, такие как межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики, но также все ядерные и неядерные вооружения, которые могут выполнять стратегические задачи", - сказал Рябков, выступая в ходе российско-американского форума "Диалог Форт-Росс".По его словам, такая архитектура будущего "уравнения" поможет сделать мир более безопасным."Мы предложили определить вооружения, которые представляют угрозу для национальной территории каждой стороны, принимая во внимание количественные и качественные аспекты баланса сил между РФ и ее союзниками с одной стороны и США и их союзниками с другой, относительно как ядерных, так и конвенциональных вооружений, как и конкретных параметров их размещения. Мы готовы определить структуру и количественные ограничения для развернутых ядерных боеголовок, которые способны нанести удар по национальной территории другой стороны и обсуждать количественные и географические ограничения размещения систем ПРО", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20201026/gosdep-1581649870.html

https://ria.ru/20201113/dsnv-1584400829.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире