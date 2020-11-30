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США надеются, что Турция передумает вводить в строй российские С-400
США надеются, что Турция передумает вводить в строй российские С-400
США надеются, что Турция изменит свою позицию по поводу закупки и введения в строй российских ЗРК С-400, заявила в понедельник постпред США при НАТО Кэй Бейли... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:21
2020-11-30T18:21
с-400 «триумф»
нато
турция
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. США надеются, что Турция изменит свою позицию по поводу закупки и введения в строй российских ЗРК С-400, заявила в понедельник постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон."Мы надеемся, что перед тем, как запустить это оборонительную систему, они поймут последствия... Надеюсь, Турция думает об этом, и надеюсь, что они откатят это решение, которое они приняли по ошибке", - сказала она в ходе онлайн-брифинга.По ее словам, вопрос С-400 является главным фактором беспокойства для Вашингтона в отношениях с Анкарой.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20201123/turtsiya-1585945578.html
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с-400 «триумф», нато, турция, сша, в мире

США надеются, что Турция передумает вводить в строй российские С-400

18:21 30.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. США надеются, что Турция изменит свою позицию по поводу закупки и введения в строй российских ЗРК С-400, заявила в понедельник постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон.
"Мы надеемся, что перед тем, как запустить это оборонительную систему, они поймут последствия... Надеюсь, Турция думает об этом, и надеюсь, что они откатят это решение, которое они приняли по ошибке", - сказала она в ходе онлайн-брифинга.
По ее словам, вопрос С-400 является главным фактором беспокойства для Вашингтона в отношениях с Анкарой.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 16:59
В Анкаре опровергли сообщения о разочаровании в купленных у России С-400
 
С-400 «Триумф»НАТОТурцияСШАВ мире
 
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