https://ria.ru/20201130/oruzhie-1587022822.html

США надеются, что Турция передумает вводить в строй российские С-400

США надеются, что Турция передумает вводить в строй российские С-400

США надеются, что Турция изменит свою позицию по поводу закупки и введения в строй российских ЗРК С-400, заявила в понедельник постпред США при НАТО Кэй Бейли... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:21

2020-11-30T18:21

2020-11-30T18:21

с-400 «триумф»

нато

турция

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. США надеются, что Турция изменит свою позицию по поводу закупки и введения в строй российских ЗРК С-400, заявила в понедельник постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон."Мы надеемся, что перед тем, как запустить это оборонительную систему, они поймут последствия... Надеюсь, Турция думает об этом, и надеюсь, что они откатят это решение, которое они приняли по ошибке", - сказала она в ходе онлайн-брифинга.По ее словам, вопрос С-400 является главным фактором беспокойства для Вашингтона в отношениях с Анкарой.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20201123/turtsiya-1585945578.html

турция

сша

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с-400 «триумф», нато, турция, сша, в мире