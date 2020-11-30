https://ria.ru/20201130/opasnost-1586919305.html

Ученый предупредил о новой опасности для пациентов с коронавирусом

Ученый предупредил о новой опасности для пациентов с коронавирусом

Легкие больных COVID-19 могут поражать грибковые инфекции, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование международного коллектива ученых. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:14

2020-11-30T11:14

2020-11-30T13:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сингапур (страна)

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Легкие больных COVID-19 могут поражать грибковые инфекции, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование международного коллектива ученых.Медики нашли грибок у пациентов, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Причем, отмечают они, активация противовирусного иммунитета может влиять на развитие такой формы воспаления, которое способствует грибковому патогенезу. В тяжелых случаях это приводит к повреждению легочного эпителия.Как рассказал заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Николай Климко, грибок на 16-25 процентов повышает летальность среди пациентов отделений интенсивной терапии.По словам эксперта, есть два типа микозов, первый из них — грибковый сепсис.Микробиолог отметил, что это общая проблема для людей, находящихся в отделениях терапии с центральным катетером. При этом вероятность развития грибкового сепсиса составляет около одного-двух процентов, но летальность в таких случаях — 50 процентов.Второй вариант — грибковая пневмония, которую вызывают грибы рода Aspergillus. В этом случае коронавирус становится отягощающим фактором, который приводит к нарушениям механизмов иммунной защиты.Климко отметил, что грибковая инфекция часто дополняет бактериальную: сначала у пациента возникают бактериальные осложнения — их лечат антибиотиками, а затем к ним присоединяются инвазивные микозы. Основная сложность состоит в том, что грибковую пневмонию не могут вовремя обнаружить, однако сама по себе инфекция хорошо лечится.Врачи и раньше предупреждали о различных осложнениях, которыми сопровождается COVID-19. Так, заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов отмечал, что коронавирус может влиять на свертываемость крови и привести к формированию тромбов в сосудах сердечной мышцы. А врачи из Сингапура говорили об угрозе гангрены нижних конечностей из-за образования тромбов в аорте.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586797208.html

https://ria.ru/20201128/koronavirus-1586715215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сингапур (страна), общество