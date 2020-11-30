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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201130/opasnost-1586919305.html
Ученый предупредил о новой опасности для пациентов с коронавирусом
Ученый предупредил о новой опасности для пациентов с коронавирусом
Легкие больных COVID-19 могут поражать грибковые инфекции, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование международного коллектива ученых. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:14
2020-11-30T13:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сингапур (страна)
общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Легкие больных COVID-19 могут поражать грибковые инфекции, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование международного коллектива ученых.Медики нашли грибок у пациентов, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Причем, отмечают они, активация противовирусного иммунитета может влиять на развитие такой формы воспаления, которое способствует грибковому патогенезу. В тяжелых случаях это приводит к повреждению легочного эпителия.Как рассказал заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Николай Климко, грибок на 16-25 процентов повышает летальность среди пациентов отделений интенсивной терапии.По словам эксперта, есть два типа микозов, первый из них — грибковый сепсис.Микробиолог отметил, что это общая проблема для людей, находящихся в отделениях терапии с центральным катетером. При этом вероятность развития грибкового сепсиса составляет около одного-двух процентов, но летальность в таких случаях — 50 процентов.Второй вариант — грибковая пневмония, которую вызывают грибы рода Aspergillus. В этом случае коронавирус становится отягощающим фактором, который приводит к нарушениям механизмов иммунной защиты.Климко отметил, что грибковая инфекция часто дополняет бактериальную: сначала у пациента возникают бактериальные осложнения — их лечат антибиотиками, а затем к ним присоединяются инвазивные микозы. Основная сложность состоит в том, что грибковую пневмонию не могут вовремя обнаружить, однако сама по себе инфекция хорошо лечится.Врачи и раньше предупреждали о различных осложнениях, которыми сопровождается COVID-19. Так, заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов отмечал, что коронавирус может влиять на свертываемость крови и привести к формированию тромбов в сосудах сердечной мышцы. А врачи из Сингапура говорили об угрозе гангрены нижних конечностей из-за образования тромбов в аорте.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586797208.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сингапур (страна), общество

Ученый предупредил о новой опасности для пациентов с коронавирусом

11:14 30.11.2020 (обновлено: 13:37 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Легкие больных COVID-19 могут поражать грибковые инфекции, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование международного коллектива ученых.
Медики нашли грибок у пациентов, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Причем, отмечают они, активация противовирусного иммунитета может влиять на развитие такой формы воспаления, которое способствует грибковому патогенезу. В тяжелых случаях это приводит к повреждению легочного эпителия.
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Как рассказал заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Николай Климко, грибок на 16-25 процентов повышает летальность среди пациентов отделений интенсивной терапии.
По словам эксперта, есть два типа микозов, первый из них — грибковый сепсис.
Микробиолог отметил, что это общая проблема для людей, находящихся в отделениях терапии с центральным катетером. При этом вероятность развития грибкового сепсиса составляет около одного-двух процентов, но летальность в таких случаях — 50 процентов.
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Второй вариант — грибковая пневмония, которую вызывают грибы рода Aspergillus. В этом случае коронавирус становится отягощающим фактором, который приводит к нарушениям механизмов иммунной защиты.
Климко отметил, что грибковая инфекция часто дополняет бактериальную: сначала у пациента возникают бактериальные осложнения — их лечат антибиотиками, а затем к ним присоединяются инвазивные микозы. Основная сложность состоит в том, что грибковую пневмонию не могут вовремя обнаружить, однако сама по себе инфекция хорошо лечится.
Врачи и раньше предупреждали о различных осложнениях, которыми сопровождается COVID-19. Так, заведующий первым кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов отмечал, что коронавирус может влиять на свертываемость крови и привести к формированию тромбов в сосудах сердечной мышцы. А врачи из Сингапура говорили об угрозе гангрены нижних конечностей из-за образования тромбов в аорте.
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