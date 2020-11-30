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https://ria.ru/20201130/okeanarium-1586693453.html
В Китае в океанариуме две белухи отняли ласты у чистильщика бассейна
В Китае в океанариуме две белухи отняли ласты у чистильщика бассейна
В городе Хуайань сотрудники океанариума сняли на видео двух белух, стянувших ласты с ног чистильщика бассейна, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T00:25
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В городе Хуайань сотрудники океанариума сняли на видео двух белух, стянувших ласты с ног чистильщика бассейна, сообщает Daily Mail.Пока аквалангист был сосредоточен на своей работе, белухи вцепились в его ласты, отняли их и уплыли в другую часть бассейна. Дайвер попытался преследовать похитителей, но безуспешно.Все это выглядело как игра, которая происходит не первый раз, пишет издание.За происходящим сквозь большое стекло могли следить многочисленные посетители.
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океанариум, туризм, новости - туризм, китай

В Китае в океанариуме две белухи отняли ласты у чистильщика бассейна

00:25 30.11.2020 (обновлено: 00:28 30.11.2020)
 
© NewsflashСтоп-кадр видео из океанариума Great White Whale World в Китае
Стоп-кадр видео из океанариума Great White Whale World в Китае - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Newsflash
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В городе Хуайань сотрудники океанариума сняли на видео двух белух, стянувших ласты с ног чистильщика бассейна, сообщает Daily Mail.
Пока аквалангист был сосредоточен на своей работе, белухи вцепились в его ласты, отняли их и уплыли в другую часть бассейна.
Дайвер попытался преследовать похитителей, но безуспешно.
Все это выглядело как игра, которая происходит не первый раз, пишет издание.
За происходящим сквозь большое стекло могли следить многочисленные посетители.
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