https://ria.ru/20201130/okeanarium-1586693453.html

В Китае в океанариуме две белухи отняли ласты у чистильщика бассейна

В Китае в океанариуме две белухи отняли ласты у чистильщика бассейна

В городе Хуайань сотрудники океанариума сняли на видео двух белух, стянувших ласты с ног чистильщика бассейна, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T00:25

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В городе Хуайань сотрудники океанариума сняли на видео двух белух, стянувших ласты с ног чистильщика бассейна, сообщает Daily Mail.Пока аквалангист был сосредоточен на своей работе, белухи вцепились в его ласты, отняли их и уплыли в другую часть бассейна. Дайвер попытался преследовать похитителей, но безуспешно.Все это выглядело как игра, которая происходит не первый раз, пишет издание.За происходящим сквозь большое стекло могли следить многочисленные посетители.

https://ria.ru/20201109/turisty-1583805559.html

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2020

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океанариум, туризм, новости - туризм, китай