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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201130/ogranicheniya-1587064711.html
В Ростовской области ужесточили ограничения из-за COVID-19
В Ростовской области ужесточили ограничения из-за COVID-19
Новые ограничения вводят в Ростовской области с 1 декабря из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T22:17
2020-11-30T22:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Новые ограничения вводят в Ростовской области с 1 декабря из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора региона.Постановление об этом губернатор области Василий Голубев подписал в понедельник, 30 ноября. "В соответствии с новым документом, в донском регионе сокращается допустимая вместимость зрительских залов на спортивных объектах и в кинотеатрах", - говорится в сообщении.В частности, проведение профессиональных спортивных соревнований с участием зрителей допускается только при 25-процентном заполнении, работа кинотеатров – при 40-процентном, с равномерной рассадкой зрителей.Кроме того, приостановлена работа ледовых катков в торгово-развлекательных центрах. Для остальных организаций допуск посетителей на ледовые катки разрешен при наличии зоны катания на одного человека не менее 10 квадратных метров.Также в Ростовской области с 1 декабря в общественных местах в период с 22.00 до 7.00 будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе - с использованием пиротехники.При это наряду с общим запретом на работу в городах непродовольственных ярмарок с 1 декабря разрешены ярмарки-продажи хвойных растений.В настоящее время в регионе действует ряд ограничений из-за распространения COVID-19. Так, на дистанционную работу переведены граждане в возрасте 65 лет и старше, приостановлена плановая медпомощь, которая может быть отсрочена, закрыты детские площадки в торговых центрах, ограничена работа предприятий общепита после 22.00. Кроме того, запрещена работа танцевальных площадок, ночных клубов. Введены ограничения при проведении корпоративов в предприятиях общепита.По данным областного Роспотребнадзора, на понедельник в регионе зарегистрировано 40 007 случаев заболевания коронавирусом , из них 334 - за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 32 399 человек, умерли 1326. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201130/simptomy-1587010000.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество

В Ростовской области ужесточили ограничения из-за COVID-19

22:17 30.11.2020
 
© РИА НовостиВрач делает УЗИ пациенту в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
Врач делает УЗИ пациенту в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Новые ограничения вводят в Ростовской области с 1 декабря из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Постановление об этом губернатор области Василий Голубев подписал в понедельник, 30 ноября. "В соответствии с новым документом, в донском регионе сокращается допустимая вместимость зрительских залов на спортивных объектах и в кинотеатрах", - говорится в сообщении.
В частности, проведение профессиональных спортивных соревнований с участием зрителей допускается только при 25-процентном заполнении, работа кинотеатров – при 40-процентном, с равномерной рассадкой зрителей.
Кроме того, приостановлена работа ледовых катков в торгово-развлекательных центрах. Для остальных организаций допуск посетителей на ледовые катки разрешен при наличии зоны катания на одного человека не менее 10 квадратных метров.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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Также в Ростовской области с 1 декабря в общественных местах в период с 22.00 до 7.00 будут запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе - с использованием пиротехники.
При это наряду с общим запретом на работу в городах непродовольственных ярмарок с 1 декабря разрешены ярмарки-продажи хвойных растений.
В настоящее время в регионе действует ряд ограничений из-за распространения COVID-19. Так, на дистанционную работу переведены граждане в возрасте 65 лет и старше, приостановлена плановая медпомощь, которая может быть отсрочена, закрыты детские площадки в торговых центрах, ограничена работа предприятий общепита после 22.00. Кроме того, запрещена работа танцевальных площадок, ночных клубов. Введены ограничения при проведении корпоративов в предприятиях общепита.
По данным областного Роспотребнадзора, на понедельник в регионе зарегистрировано 40 007 случаев заболевания коронавирусом , из них 334 - за минувшие сутки. За весь период в области выздоровели 32 399 человек, умерли 1326.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская областьОбщество
 
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