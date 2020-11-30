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Глава Подмосковья призвал не вводить избыточные ограничения по COVID-19

Глава Подмосковья призвал не вводить избыточные ограничения по COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с зампредами поручил юристам обратить особое внимание на ограничения, которые в настоящий... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:26

2020-11-30T16:26

2020-11-30T16:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с зампредами поручил юристам обратить особое внимание на ограничения, которые в настоящий момент могут быть чрезмерными, сообщил телеканал "360"."Более того, обращаю внимание наших юристов, что нужно внимательно посмотреть – и те из них (ограничений – прим. ред.), которые могут быть избыточными на данном этапе, также должны быть внимательно рассмотрены, обсуждены с главным санитарным врачом", – уточнил глава региона.По словам Воробьева, одна из главных задач в нынешний момент – сохранить работу организаций и дать возможность местным жителям нормально отпраздновать Новый год. Он напомнил о необходимости соблюдения всех стандартов безопасности. Речь идет об использовании медицинских масок, гигиене рук и других мерах.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)