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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201130/ogranicheniya-1586994463.html
Глава Подмосковья призвал не вводить избыточные ограничения по COVID-19
Глава Подмосковья призвал не вводить избыточные ограничения по COVID-19
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с зампредами поручил юристам обратить особое внимание на ограничения, которые в настоящий... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:26
2020-11-30T16:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с зампредами поручил юристам обратить особое внимание на ограничения, которые в настоящий момент могут быть чрезмерными, сообщил телеканал "360"."Более того, обращаю внимание наших юристов, что нужно внимательно посмотреть – и те из них (ограничений – прим. ред.), которые могут быть избыточными на данном этапе, также должны быть внимательно рассмотрены, обсуждены с главным санитарным врачом", – уточнил глава региона.По словам Воробьева, одна из главных задач в нынешний момент – сохранить работу организаций и дать возможность местным жителям нормально отпраздновать Новый год. Он напомнил о необходимости соблюдения всех стандартов безопасности. Речь идет об использовании медицинских масок, гигиене рук и других мерах.
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московская область (подмосковье)

Глава Подмосковья призвал не вводить избыточные ограничения по COVID-19

16:26 30.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПокупательница выбирает новогодние товары в одном из торговых центров
Покупательница выбирает новогодние товары в одном из торговых центров - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с зампредами поручил юристам обратить особое внимание на ограничения, которые в настоящий момент могут быть чрезмерными, сообщил телеканал "360".
"Более того, обращаю внимание наших юристов, что нужно внимательно посмотреть – и те из них (ограничений – прим. ред.), которые могут быть избыточными на данном этапе, также должны быть внимательно рассмотрены, обсуждены с главным санитарным врачом", – уточнил глава региона.
По словам Воробьева, одна из главных задач в нынешний момент – сохранить работу организаций и дать возможность местным жителям нормально отпраздновать Новый год. Он напомнил о необходимости соблюдения всех стандартов безопасности. Речь идет об использовании медицинских масок, гигиене рук и других мерах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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