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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201130/obyazatelstva-1587010156.html
Власти Калужской области рассказали об исполнении социальных обязательств
Власти Калужской области рассказали об исполнении социальных обязательств
Правительство Калужской области выполняет все социальные обязательства, несмотря на пандемию: по итогам исполнения регионального бюджета за 9 месяцев 2020 года... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:29
2020-11-30T17:29
калужская область
владислав шапша
калужская область
экономика
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КАЛУГА, 30 ноя – РИА Новости. Правительство Калужской области выполняет все социальные обязательства, несмотря на пандемию: по итогам исполнения регионального бюджета за 9 месяцев 2020 года расходы на соцсферу составили 61,4% от общего объема расходов, сообщило областное правительство."За девять месяцев областной доход составил 50,6 миллиарда рублей - это 73% от запланированного на год. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции налоговые и неналоговые доходы снизились на 4% по сравнению с прошлогодними показателями. Безвозмездные поступления пополнили областной доход на 13,6 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета было перечислено 12,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бюджетные поступления возросли на 12%, а расходы увеличились на 27%. Прежде всего средства направлялись на достижение целевых показателей региональных проектов, которые являются составляющими национальных проектов, отмечают власти. Удельный вес программных расходов, направленных на повышение жизни калужан, в общем объеме за 9 месяцев 2020 года составил 97,7%."Социальные расходы составили 61,4%: на образование было направлено 10,8 миллиарда рублей, на здравоохранение – 10 миллиардов рублей, на физкультуру и спорт – 1,3 миллиарда рублей, на культуру и кинематографию – 735,7 миллиона рублей, на социальную политику – 8,8 миллиарда рублей. Ежемесячные денежные выплаты получили более 81 тысячи граждан. Льготами на услуги ЖКХ воспользовались более 195 тысяч жителей области", - информирует областное правительство.В аграрный сектор был направлен 1,5 миллиарда рублей, что позволило нарастить объем производства валовой сельскохозяйственной продукции. На развитие дорожного хозяйства выделено 6,4 миллиарда рублей, на экономику – почти 2 миллиарда."Несмотря на потери в бюджете из-за недостаточного сбора определенных налогов и предоставленных льгот, в сложившейся ситуации мы выполнили те обязательства, которые брали на себя… Значительные расходы предполагаются в сфере здравоохранения. Мы строим больницу рядом с инфекционной. Очень важно, чтобы бюджет был сбалансирован и люди не почувствовали того напряжения, которое существует сегодня при финансировании различных проектов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Владислава Шапши.
https://ria.ru/20201126/shapsha-1586490307.html
https://ria.ru/20201121/vrach-1585662602.html
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владислав шапша, калужская область, экономика

Власти Калужской области рассказали об исполнении социальных обязательств

17:29 30.11.2020
 
© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 30 ноя – РИА Новости. Правительство Калужской области выполняет все социальные обязательства, несмотря на пандемию: по итогам исполнения регионального бюджета за 9 месяцев 2020 года расходы на соцсферу составили 61,4% от общего объема расходов, сообщило областное правительство.
"За девять месяцев областной доход составил 50,6 миллиарда рублей - это 73% от запланированного на год. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции налоговые и неналоговые доходы снизились на 4% по сравнению с прошлогодними показателями. Безвозмездные поступления пополнили областной доход на 13,6 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета было перечислено 12,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бюджетные поступления возросли на 12%, а расходы увеличились на 27%. Прежде всего средства направлялись на достижение целевых показателей региональных проектов, которые являются составляющими национальных проектов, отмечают власти. Удельный вес программных расходов, направленных на повышение жизни калужан, в общем объеме за 9 месяцев 2020 года составил 97,7%.
"Социальные расходы составили 61,4%: на образование было направлено 10,8 миллиарда рублей, на здравоохранение – 10 миллиардов рублей, на физкультуру и спорт – 1,3 миллиарда рублей, на культуру и кинематографию – 735,7 миллиона рублей, на социальную политику – 8,8 миллиарда рублей. Ежемесячные денежные выплаты получили более 81 тысячи граждан. Льготами на услуги ЖКХ воспользовались более 195 тысяч жителей области", - информирует областное правительство.
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В аграрный сектор был направлен 1,5 миллиарда рублей, что позволило нарастить объем производства валовой сельскохозяйственной продукции. На развитие дорожного хозяйства выделено 6,4 миллиарда рублей, на экономику – почти 2 миллиарда.
"Несмотря на потери в бюджете из-за недостаточного сбора определенных налогов и предоставленных льгот, в сложившейся ситуации мы выполнили те обязательства, которые брали на себя… Значительные расходы предполагаются в сфере здравоохранения. Мы строим больницу рядом с инфекционной. Очень важно, чтобы бюджет был сбалансирован и люди не почувствовали того напряжения, которое существует сегодня при финансировании различных проектов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Владислава Шапши.
 
Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьЭкономика
 
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