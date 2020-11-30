Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/obuchenie-1587022202.html
В Госдуме прокомментировали проект о снижении стоимости обучения в вузах
В Госдуме прокомментировали проект о снижении стоимости обучения в вузах
Снизить стоимость обучения в вузах РФ для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное обучение, можно будет только в том случае, если бы... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:18
2020-11-30T18:18
лдпр
госдума рф
олег смолин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580703889_0:276:3150:2048_1400x0_80_0_0_929dca632368bdb0a83c6282bfc49a82.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Снизить стоимость обучения в вузах РФ для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное обучение, можно будет только в том случае, если бы государство компенсировало вузам затраты от перехода на дистанционное обучение, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о перерасчете стоимости обучения в вузах для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное обучение. Законопроектом предлагается снижать стоимость обучения в случае перевода образовательной организацией обучающихся с очной или очно-заочной формы обучения на полное обучение с применением дистанционных образовательных технологий."Такое требование можно было бы поддержать, если бы государство компенсировало высшим учебным заведениям затраты, которые они несут в связи с переходом на обучение с помощью дистанционных технологий", - сказал Смолин РИА Новости.Он заметил, что в следующем году расходы бюджета на образование в РФ уменьшатся."Большая часть добавленных денег идет на питание детей, что само по себе правильно. Но расходы на развитие образования сокращаются", - пояснил он.Смолин также пояснил, что сейчас дистанционное обучение представляет собой в большинстве случаев "надомное обучение посредством сети интернет"."Это не то же самое, что дистанционные образовательные технологии. Как правило, это "говорящая голова" профессора, без применения так называемой "электронной педагогики", - заметил депутат ГД.Если же преподаватель вуза действительно готовит лекции для электронного обучения, затраты его времени на подготовку материала "значительно увеличиваются"."По некоторым оценкам, на подготовку часа настоящей электронной лекции у преподавателя может уйти до 25 часов. Мой личный опыт это подтверждает", - заметил Смолин.По его словам, даже простая презентация требует колоссальной работы по сбору материала, его оформлению."В этом смысле затраты времени профессоров должны были бы увеличиться, а не уменьшиться. И при этом они должны были получить дополнительную заработную плату, которую они не получают", - сказал он.Поэтому, по его словам, снизить плату студентам за обучение можно было бы только в том случае, "если бы бюджет поддержал разработку вузами дистанционных образовательных технологий"."Если же делать это сейчас, при реальном сокращении бюджета, это приведет к сокращению заработной платы преподавателей, стипендиального фонда студентов и других затрат вузов",- заключил он.
https://ria.ru/20201117/sessiya-1584966412.html
https://ria.ru/20201119/plata-1585383666.html
https://ria.ru/20201117/vuzy-1584969585.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580703889_621:308:2941:2048_1400x0_80_0_0_cf602085b54a6ca1e47cb81c0b88013c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лдпр, госдума рф, олег смолин, общество

В Госдуме прокомментировали проект о снижении стоимости обучения в вузах

18:18 30.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтуденты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории
Студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Снизить стоимость обучения в вузах РФ для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное обучение, можно будет только в том случае, если бы государство компенсировало вузам затраты от перехода на дистанционное обучение, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о перерасчете стоимости обучения в вузах для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное обучение. Законопроектом предлагается снижать стоимость обучения в случае перевода образовательной организацией обучающихся с очной или очно-заочной формы обучения на полное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
Сдача экзаменов зимней сессии в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 12:08Распространение нового коронавируса
Глава Минобрнауки призвал вузы готовиться к дистанционной сессии
"Такое требование можно было бы поддержать, если бы государство компенсировало высшим учебным заведениям затраты, которые они несут в связи с переходом на обучение с помощью дистанционных технологий", - сказал Смолин РИА Новости.
Он заметил, что в следующем году расходы бюджета на образование в РФ уменьшатся.
"Большая часть добавленных денег идет на питание детей, что само по себе правильно. Но расходы на развитие образования сокращаются", - пояснил он.
Смолин также пояснил, что сейчас дистанционное обучение представляет собой в большинстве случаев "надомное обучение посредством сети интернет".
"Это не то же самое, что дистанционные образовательные технологии. Как правило, это "говорящая голова" профессора, без применения так называемой "электронной педагогики", - заметил депутат ГД.
Здание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 16:35
ВШЭ не планирует снижать стоимость обучения из-за дистанционного формата
Если же преподаватель вуза действительно готовит лекции для электронного обучения, затраты его времени на подготовку материала "значительно увеличиваются".
"По некоторым оценкам, на подготовку часа настоящей электронной лекции у преподавателя может уйти до 25 часов. Мой личный опыт это подтверждает", - заметил Смолин.
По его словам, даже простая презентация требует колоссальной работы по сбору материала, его оформлению.
"В этом смысле затраты времени профессоров должны были бы увеличиться, а не уменьшиться. И при этом они должны были получить дополнительную заработную плату, которую они не получают", - сказал он.
Поэтому, по его словам, снизить плату студентам за обучение можно было бы только в том случае, "если бы бюджет поддержал разработку вузами дистанционных образовательных технологий".
"Если же делать это сейчас, при реальном сокращении бюджета, это приведет к сокращению заработной платы преподавателей, стипендиального фонда студентов и других затрат вузов",- заключил он.
Студентка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) в своей комнате дома - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 12:23Распространение нового коронавируса
В Минобрнауки объяснили переход вузов на дистанционное обучение
 
ЛДПРГосдума РФОлег СмолинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:47В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп "Аресибо"
17:46Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире 1:03
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
Лента новостейМолния