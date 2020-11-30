https://ria.ru/20201130/obuchenie-1587022202.html
В Госдуме прокомментировали проект о снижении стоимости обучения в вузах
В Госдуме прокомментировали проект о снижении стоимости обучения в вузах
Снизить стоимость обучения в вузах РФ для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное обучение, можно будет только в том случае, если бы... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:18
2020-11-30T18:18
2020-11-30T18:18
лдпр
госдума рф
олег смолин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580703889_0:276:3150:2048_1400x0_80_0_0_929dca632368bdb0a83c6282bfc49a82.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Снизить стоимость обучения в вузах РФ для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное обучение, можно будет только в том случае, если бы государство компенсировало вузам затраты от перехода на дистанционное обучение, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о перерасчете стоимости обучения в вузах для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное обучение. Законопроектом предлагается снижать стоимость обучения в случае перевода образовательной организацией обучающихся с очной или очно-заочной формы обучения на полное обучение с применением дистанционных образовательных технологий."Такое требование можно было бы поддержать, если бы государство компенсировало высшим учебным заведениям затраты, которые они несут в связи с переходом на обучение с помощью дистанционных технологий", - сказал Смолин РИА Новости.Он заметил, что в следующем году расходы бюджета на образование в РФ уменьшатся."Большая часть добавленных денег идет на питание детей, что само по себе правильно. Но расходы на развитие образования сокращаются", - пояснил он.Смолин также пояснил, что сейчас дистанционное обучение представляет собой в большинстве случаев "надомное обучение посредством сети интернет"."Это не то же самое, что дистанционные образовательные технологии. Как правило, это "говорящая голова" профессора, без применения так называемой "электронной педагогики", - заметил депутат ГД.Если же преподаватель вуза действительно готовит лекции для электронного обучения, затраты его времени на подготовку материала "значительно увеличиваются"."По некоторым оценкам, на подготовку часа настоящей электронной лекции у преподавателя может уйти до 25 часов. Мой личный опыт это подтверждает", - заметил Смолин.По его словам, даже простая презентация требует колоссальной работы по сбору материала, его оформлению."В этом смысле затраты времени профессоров должны были бы увеличиться, а не уменьшиться. И при этом они должны были получить дополнительную заработную плату, которую они не получают", - сказал он.Поэтому, по его словам, снизить плату студентам за обучение можно было бы только в том случае, "если бы бюджет поддержал разработку вузами дистанционных образовательных технологий"."Если же делать это сейчас, при реальном сокращении бюджета, это приведет к сокращению заработной платы преподавателей, стипендиального фонда студентов и других затрат вузов",- заключил он.
https://ria.ru/20201117/sessiya-1584966412.html
https://ria.ru/20201119/plata-1585383666.html
https://ria.ru/20201117/vuzy-1584969585.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580703889_621:308:2941:2048_1400x0_80_0_0_cf602085b54a6ca1e47cb81c0b88013c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, госдума рф, олег смолин, общество
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Снизить стоимость обучения в вузах РФ для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное обучение, можно будет только в том случае, если бы государство компенсировало вузам затраты от перехода на дистанционное обучение, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин
.
Ранее депутаты от ЛДПР
внесли в Госдуму
законопроект о перерасчете стоимости обучения в вузах для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное обучение. Законопроектом предлагается снижать стоимость обучения в случае перевода образовательной организацией обучающихся с очной или очно-заочной формы обучения на полное обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
"Такое требование можно было бы поддержать, если бы государство компенсировало высшим учебным заведениям затраты, которые они несут в связи с переходом на обучение с помощью дистанционных технологий", - сказал Смолин РИА Новости.
Он заметил, что в следующем году расходы бюджета на образование в РФ уменьшатся.
"Большая часть добавленных денег идет на питание детей, что само по себе правильно. Но расходы на развитие образования сокращаются", - пояснил он.
Смолин также пояснил, что сейчас дистанционное обучение представляет собой в большинстве случаев "надомное обучение посредством сети интернет".
"Это не то же самое, что дистанционные образовательные технологии. Как правило, это "говорящая голова" профессора, без применения так называемой "электронной педагогики", - заметил депутат ГД.
Если же преподаватель вуза действительно готовит лекции для электронного обучения, затраты его времени на подготовку материала "значительно увеличиваются".
"По некоторым оценкам, на подготовку часа настоящей электронной лекции у преподавателя может уйти до 25 часов. Мой личный опыт это подтверждает", - заметил Смолин.
По его словам, даже простая презентация требует колоссальной работы по сбору материала, его оформлению.
"В этом смысле затраты времени профессоров должны были бы увеличиться, а не уменьшиться. И при этом они должны были получить дополнительную заработную плату, которую они не получают", - сказал он.
Поэтому, по его словам, снизить плату студентам за обучение можно было бы только в том случае, "если бы бюджет поддержал разработку вузами дистанционных образовательных технологий".
"Если же делать это сейчас, при реальном сокращении бюджета, это приведет к сокращению заработной платы преподавателей, стипендиального фонда студентов и других затрат вузов",- заключил он.