https://ria.ru/20201130/obuchenie-1587022202.html

В Госдуме прокомментировали проект о снижении стоимости обучения в вузах

В Госдуме прокомментировали проект о снижении стоимости обучения в вузах

Снизить стоимость обучения в вузах РФ для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное обучение, можно будет только в том случае, если бы... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:18

2020-11-30T18:18

2020-11-30T18:18

лдпр

госдума рф

олег смолин

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Снизить стоимость обучения в вузах РФ для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное обучение, можно будет только в том случае, если бы государство компенсировало вузам затраты от перехода на дистанционное обучение, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о перерасчете стоимости обучения в вузах для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное обучение. Законопроектом предлагается снижать стоимость обучения в случае перевода образовательной организацией обучающихся с очной или очно-заочной формы обучения на полное обучение с применением дистанционных образовательных технологий."Такое требование можно было бы поддержать, если бы государство компенсировало высшим учебным заведениям затраты, которые они несут в связи с переходом на обучение с помощью дистанционных технологий", - сказал Смолин РИА Новости.Он заметил, что в следующем году расходы бюджета на образование в РФ уменьшатся."Большая часть добавленных денег идет на питание детей, что само по себе правильно. Но расходы на развитие образования сокращаются", - пояснил он.Смолин также пояснил, что сейчас дистанционное обучение представляет собой в большинстве случаев "надомное обучение посредством сети интернет"."Это не то же самое, что дистанционные образовательные технологии. Как правило, это "говорящая голова" профессора, без применения так называемой "электронной педагогики", - заметил депутат ГД.Если же преподаватель вуза действительно готовит лекции для электронного обучения, затраты его времени на подготовку материала "значительно увеличиваются"."По некоторым оценкам, на подготовку часа настоящей электронной лекции у преподавателя может уйти до 25 часов. Мой личный опыт это подтверждает", - заметил Смолин.По его словам, даже простая презентация требует колоссальной работы по сбору материала, его оформлению."В этом смысле затраты времени профессоров должны были бы увеличиться, а не уменьшиться. И при этом они должны были получить дополнительную заработную плату, которую они не получают", - сказал он.Поэтому, по его словам, снизить плату студентам за обучение можно было бы только в том случае, "если бы бюджет поддержал разработку вузами дистанционных образовательных технологий"."Если же делать это сейчас, при реальном сокращении бюджета, это приведет к сокращению заработной платы преподавателей, стипендиального фонда студентов и других затрат вузов",- заключил он.

https://ria.ru/20201117/sessiya-1584966412.html

https://ria.ru/20201119/plata-1585383666.html

https://ria.ru/20201117/vuzy-1584969585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, госдума рф, олег смолин, общество