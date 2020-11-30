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В Госдуму внесли проект о снижении стоимости обучения в вузах
В Госдуму внесли проект о снижении стоимости обучения в вузах
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о перерасчете стоимости обучения в вузах для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:21
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о перерасчете стоимости обучения в вузах для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное обучение, сообщил РИА Новости один из авторов проекта, зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев.Авторы отмечают, что в некоторых случаях процесс обучения в дистанционном формате сводился к рассылке преподавателем заданий по электронной почте и размещению информации для самостоятельного усвоения."Очевидно, что качество образования с дистанционными методами обучения сильно упало. Таким образом, фактическая вовлеченность обучающихся в процесс обучения снизилась в разы и не позволила передать обучающимся знания и навыки в полноценном виде, как и проверить усвоение этих знаний", - говорится в документе.Парламентарии также отмечают, что вузы несут ответственность за качество образования, поэтому снижение стоимости обучения, в случае перехода на дистанционные технологии, позволит образовательным организациям более ответственно выстраивать дистанционную систему образования, а студентам получить компенсацию за качественно изменившиеся условия обучения.
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лдпр, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект о снижении стоимости обучения в вузах

14:21 30.11.2020 (обновлено: 14:32 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтудентка Уральского федерального университета (УрФУ) во время дистанционного обучения в общежитии Екатеринбурга
Студентка Уральского федерального университета (УрФУ) во время дистанционного обучения в общежитии Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о перерасчете стоимости обучения в вузах для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное обучение, сообщил РИА Новости один из авторов проекта, зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев.
"Законопроектом предлагается снижать стоимость обучения в случае перевода образовательной организацией обучающихся с очной или очно-заочной формы обучения на полное обучение с применением дистанционных образовательных технологий", - говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторы отмечают, что в некоторых случаях процесс обучения в дистанционном формате сводился к рассылке преподавателем заданий по электронной почте и размещению информации для самостоятельного усвоения.
"Очевидно, что качество образования с дистанционными методами обучения сильно упало. Таким образом, фактическая вовлеченность обучающихся в процесс обучения снизилась в разы и не позволила передать обучающимся знания и навыки в полноценном виде, как и проверить усвоение этих знаний", - говорится в документе.
Парламентарии также отмечают, что вузы несут ответственность за качество образования, поэтому снижение стоимости обучения, в случае перехода на дистанционные технологии, позволит образовательным организациям более ответственно выстраивать дистанционную систему образования, а студентам получить компенсацию за качественно изменившиеся условия обучения.
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