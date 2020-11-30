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В Госдуму внесли проект о снижении стоимости обучения в вузах

В Госдуму внесли проект о снижении стоимости обучения в вузах

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о перерасчете стоимости обучения в вузах для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:21

2020-11-30T14:21

2020-11-30T14:32

лдпр

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о перерасчете стоимости обучения в вузах для очников, которые из-за пандемии переведены на дистанционное обучение, сообщил РИА Новости один из авторов проекта, зампред думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев.Авторы отмечают, что в некоторых случаях процесс обучения в дистанционном формате сводился к рассылке преподавателем заданий по электронной почте и размещению информации для самостоятельного усвоения."Очевидно, что качество образования с дистанционными методами обучения сильно упало. Таким образом, фактическая вовлеченность обучающихся в процесс обучения снизилась в разы и не позволила передать обучающимся знания и навыки в полноценном виде, как и проверить усвоение этих знаний", - говорится в документе.Парламентарии также отмечают, что вузы несут ответственность за качество образования, поэтому снижение стоимости обучения, в случае перехода на дистанционные технологии, позволит образовательным организациям более ответственно выстраивать дистанционную систему образования, а студентам получить компенсацию за качественно изменившиеся условия обучения.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/mgu-1585226853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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лдпр, госдума рф, общество