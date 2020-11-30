https://ria.ru/20201130/obse-1587063214.html

ОБСЕ прокомментировала слова Санду о российских миротворцах

ОБСЕ прокомментировала слова Санду о российских миротворцах

Председательство Албании в ОБСЕ не получало никаких предложений от Молдавии о замене в Приднестровье российских миротворцев на гражданских наблюдателей под... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T22:01

2020-11-30T22:01

2020-11-30T22:11

майя санду

игорь додон

дмитрий песков

албания

россия

обсе

молдавия

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Председательство Албании в ОБСЕ не получало никаких предложений от Молдавии о замене в Приднестровье российских миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ на фоне заявления об этом избранного президента страны Майи Санду, сообщил РИА Новости представитель организации.Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой.

https://ria.ru/20201130/sandu-1587043725.html

https://ria.ru/20201130/sandu-1586958524.html

албания

россия

молдавия

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майя санду, игорь додон, дмитрий песков, албания, россия, обсе, молдавия, в мире