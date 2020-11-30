ОБСЕ прокомментировала слова Санду о российских миротворцах
22:01 30.11.2020 (обновлено: 22:11 30.11.2020)
© РИА Новости / Сергей КузнецовРоссийский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Председательство Албании в ОБСЕ не получало никаких предложений от Молдавии о замене в Приднестровье российских миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ на фоне заявления об этом избранного президента страны Майи Санду, сообщил РИА Новости представитель организации.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.
"Председательству Албании в ОБСЕ известно об официальных заявлениях по этому вопросу. Однако Председательство Албании в ОБСЕ не получало официального предложения в этой связи и поэтому не может предоставить никаких дальнейших комментариев по этому вопросу, кроме того, что окончательное решение в этом деле потребует согласия всех 57 стран-членов ОБСЕ", - сообщил агентству представитель организации.
Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой.