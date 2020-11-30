https://ria.ru/20201130/obrazovanie-1586965488.html

Всероссийская конференция о независимой оценке качества образования

Всероссийская конференция о независимой оценке качества образования

3 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет всероссийская онлайн-конференция на тему: "Региональный опыт проведения независимой оценки качества образования".

2020-11-30T14:24

2020-11-30T14:24

2020-11-30T14:24

анонсы

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Задать вопросУчастники:- начальник отдела стратегического планирования Департамента стратегии программной и проектной деятельности Минпросвещения России Евгения ЕВДОКИМОВА;- ответственный секретарь Координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", член Общественного совета при Минпросвещения России по НОКО Алексей ГУСЕВ;- эксперт ООО "Верконт Сервис" Алексей ГАНЕЕВ;- руководитель Центра мониторинга качества образования ГАУ ИО "Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования" Иркутской области Татьяна АБРАМОВА; - заместитель начальника Управления образования по дошкольному, общему и дополнительному образованию Управления образования Администрации города Усть-Илимска Иркутской области Валерий ГОРДИЕНКО;- руководитель ООО "Лаборатория-С" (Республика Башкортостан) Диляра БАРСУКОВА;- директор ООО "Марагда" (Республика Ингушетия) Евгения БАЛИЕВА; - начальник Управления социального развития Департамента социальной реабилитации администрации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Мария ВОСТРИКОВА;- проректор по учебной работе, заведующий кафедрой медицины катастроф ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей ПОРОЙСКИЙ.К участию также приглашены:- директор лицея ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" Ирина СИВЦОВА; - заместитель директора по информатизационной и методической работе Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта – структурного подразделения ФГБОУ ВО "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Александр СУСЛИННИКОВ;- директор Медико-фармацевтического колледжа ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Наиль МУСИН.Эксперты обсудят особенности проведения независимой оценки качества оказания образовательных услуг (НОКО) в 2020 году, представят лучшие практики организации и проведения НОКО в субъектах Российской Федерации, а также представят возможности сайта bus.gov.ru по размещению информации о НОКО.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы