Всероссийская конференция о независимой оценке качества образования
3 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет всероссийская онлайн-конференция на тему: "Региональный опыт проведения независимой оценки качества образования".
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Участники:
- начальник отдела стратегического планирования Департамента стратегии программной и проектной деятельности Минпросвещения России Евгения ЕВДОКИМОВА;
- ответственный секретарь Координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", член Общественного совета при Минпросвещения России по НОКО Алексей ГУСЕВ;
- эксперт ООО "Верконт Сервис" Алексей ГАНЕЕВ;
- руководитель Центра мониторинга качества образования ГАУ ИО "Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования" Иркутской области Татьяна АБРАМОВА;
- заместитель начальника Управления образования по дошкольному, общему и дополнительному образованию Управления образования Администрации города Усть-Илимска Иркутской области Валерий ГОРДИЕНКО;
- руководитель ООО "Лаборатория-С" (Республика Башкортостан) Диляра БАРСУКОВА;
- директор ООО "Марагда" (Республика Ингушетия) Евгения БАЛИЕВА;
- начальник Управления социального развития Департамента социальной реабилитации администрации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Мария ВОСТРИКОВА;
- проректор по учебной работе, заведующий кафедрой медицины катастроф ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей ПОРОЙСКИЙ.
К участию также приглашены:
- директор лицея ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" Ирина СИВЦОВА;
- заместитель директора по информатизационной и методической работе Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта – структурного подразделения ФГБОУ ВО "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Александр СУСЛИННИКОВ;
- директор Медико-фармацевтического колледжа ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Наиль МУСИН.
Эксперты обсудят особенности проведения независимой оценки качества оказания образовательных услуг (НОКО) в 2020 году, представят лучшие практики организации и проведения НОКО в субъектах Российской Федерации, а также представят возможности сайта bus.gov.ru по размещению информации о НОКО.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- начальник отдела стратегического планирования Департамента стратегии программной и проектной деятельности Минпросвещения России Евгения ЕВДОКИМОВА;
- ответственный секретарь Координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", член Общественного совета при Минпросвещения России по НОКО Алексей ГУСЕВ;
- эксперт ООО "Верконт Сервис" Алексей ГАНЕЕВ;
- руководитель Центра мониторинга качества образования ГАУ ИО "Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования" Иркутской области Татьяна АБРАМОВА;
- заместитель начальника Управления образования по дошкольному, общему и дополнительному образованию Управления образования Администрации города Усть-Илимска Иркутской области Валерий ГОРДИЕНКО;
- руководитель ООО "Лаборатория-С" (Республика Башкортостан) Диляра БАРСУКОВА;
- директор ООО "Марагда" (Республика Ингушетия) Евгения БАЛИЕВА;
- начальник Управления социального развития Департамента социальной реабилитации администрации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Мария ВОСТРИКОВА;
- проректор по учебной работе, заведующий кафедрой медицины катастроф ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей ПОРОЙСКИЙ.
К участию также приглашены:
- директор лицея ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" Ирина СИВЦОВА;
- заместитель директора по информатизационной и методической работе Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта – структурного подразделения ФГБОУ ВО "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" Александр СУСЛИННИКОВ;
- директор Медико-фармацевтического колледжа ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Наиль МУСИН.
Эксперты обсудят особенности проведения независимой оценки качества оказания образовательных услуг (НОКО) в 2020 году, представят лучшие практики организации и проведения НОКО в субъектах Российской Федерации, а также представят возможности сайта bus.gov.ru по размещению информации о НОКО.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru