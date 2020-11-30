В Норильске выпало почти две месячные нормы осадков
© РИА Новости / Елена Щербакова / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега в Норильске
КРАСНОЯРСК, 30 ноя – РИА Новости. За прошедшие дни ноября в Норильске на севере Красноярского края выпало 194% осадков от месячной нормы, сообщили РИА Новости в красноярском гидрометцентре.
Ранее в ряде СМИ, Telegram-каналов и социальных сетях появились фото и видеоролики, где норильчане откапывают свои машины, огромные сугробы, заметенные снегом дорожные знаки. Жители сообщают, что снег не прекращается пять дней. На кадрах видно, что снег покрывает автомобили практически по крышу. На одном ролике житель Норильска, вероятно откопав свой автомобиль, лопатой прокладывает выезд из двора в толще снега.
"С учетом сегодняшней ночи уже 194% от нормы. Практически две месячные нормы за месяц. … На всей территории юга Таймыра за месяц выпало от полутора до 2,5 месячных норм", - сказал собеседник агентства.
На сайте мэрии Норильска сообщается, что в городе сохраняется штормовое предупреждение по очень сильному ветру, объявленное вечером в воскресенье. По информации Таймырского ЦГМС, во вторник в городе прогнозируется метель, ветер 12-17 метров в секунду с порывами до 22-27 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 4-9 градусов. Автодорога Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыта для движения легкового транспорта. По усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся второй смены.