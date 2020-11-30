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В Норильске выпало почти две месячные нормы осадков

В Норильске выпало почти две месячные нормы осадков

За прошедшие дни ноября в Норильске на севере Красноярского края выпало 194% осадков от месячной нормы, сообщили РИА Новости в красноярском гидрометцентре. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:12

2020-11-30T13:12

2020-11-30T13:12

красноярский край

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 30 ноя – РИА Новости. За прошедшие дни ноября в Норильске на севере Красноярского края выпало 194% осадков от месячной нормы, сообщили РИА Новости в красноярском гидрометцентре.Ранее в ряде СМИ, Telegram-каналов и социальных сетях появились фото и видеоролики, где норильчане откапывают свои машины, огромные сугробы, заметенные снегом дорожные знаки. Жители сообщают, что снег не прекращается пять дней. На кадрах видно, что снег покрывает автомобили практически по крышу. На одном ролике житель Норильска, вероятно откопав свой автомобиль, лопатой прокладывает выезд из двора в толще снега.На сайте мэрии Норильска сообщается, что в городе сохраняется штормовое предупреждение по очень сильному ветру, объявленное вечером в воскресенье. По информации Таймырского ЦГМС, во вторник в городе прогнозируется метель, ветер 12-17 метров в секунду с порывами до 22-27 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 4-9 градусов. Автодорога Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыта для движения легкового транспорта. По усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся второй смены.

красноярский край

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, норильск, происшествия