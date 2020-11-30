https://ria.ru/20201130/nomer-1587063885.html

Все регионы получили доступ к единому телефонному номеру по COVID-19

Все регионы получили доступ к единому телефонному номеру по COVID-19

Технический доступ к единому телефонному номеру 122 по COVID, введенному для удобства дозвона граждан в медучреждения, обеспечен всем регионам страны, в ряде... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T22:07

2020-11-30T22:07

2020-11-30T22:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий чернышенко

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Технический доступ к единому телефонному номеру 122 по COVID, введенному для удобства дозвона граждан в медучреждения, обеспечен всем регионам страны, в ряде субъектов он начал работать в тестовом режиме, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков. Вице-премьер на совещании с главами регионов сообщил, что в России вводится единый телефонный номер по коронавирусу 122 для удобства дозвона граждан до медиков.Чернышенко уточнил, что в тестовом режиме номер запустили 28 субъектов РФ, в том числе, Карелия, Вологодская, Тульская, Томская области, Краснодарский край и ряд других. "Самый важный сейчас вопрос – включенность глав субъектов для обеспечения эффективной работы колл-центров", - отметил вице-премьер.В пятницу на селекторном совмещении с регионами Чернышенко обратил внимание глав субъектов на то, что решение проблемы дозвона до медучреждений – это двустороннее движение. "Мы готовы предоставить федеральный ресурс, обеспечить необходимую техническую и финансовую поддержку, однако вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ на местах – это основное условие реализации проекта в интересах каждого человека", - отметил вице-премьер.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий чернышенко, здоровье - общество, владимир путин