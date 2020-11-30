Все регионы получили доступ к единому телефонному номеру по COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Технический доступ к единому телефонному номеру 122 по COVID, введенному для удобства дозвона граждан в медучреждения, обеспечен всем регионам страны, в ряде субъектов он начал работать в тестовом режиме, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поручил Чернышенко лично заняться решением проблемы дозвона россиян до медиков. Вице-премьер на совещании с главами регионов сообщил, что в России вводится единый телефонный номер по коронавирусу 122 для удобства дозвона граждан до медиков.
"После того, как мы предложили регионам замкнуть на едином номере вопросы по ковид, в ежедневном режиме получаем обратную связь. На сегодня статус следующий - технический доступ к номеру имеют все регионы. В настоящий момент происходит настройка маршрутизации вызовов на 122", - сказал Чернышенко, слова которого передал аппарат вице-премьера.
Чернышенко уточнил, что в тестовом режиме номер запустили 28 субъектов РФ, в том числе, Карелия, Вологодская, Тульская, Томская области, Краснодарский край и ряд других. "Самый важный сейчас вопрос – включенность глав субъектов для обеспечения эффективной работы колл-центров", - отметил вице-премьер.
В пятницу на селекторном совмещении с регионами Чернышенко обратил внимание глав субъектов на то, что решение проблемы дозвона до медучреждений – это двустороннее движение. "Мы готовы предоставить федеральный ресурс, обеспечить необходимую техническую и финансовую поддержку, однако вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ на местах – это основное условие реализации проекта в интересах каждого человека", - отметил вице-премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.