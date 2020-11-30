https://ria.ru/20201130/nko-1586961893.html

В Госдуме предложили продлить господдержку НКО на фоне пандемии

В Госдуме предложили продлить господдержку НКО на фоне пандемии

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов направил премьер-министру РФ... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:16

2020-11-30T14:16

2020-11-30T14:16

россия

михаил мишустин

госдума рф

правительство рф

сергей гаврилов

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением продлить господдержку социально-ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и добровольческих организаций в период пандемии коронавируса.Гаврилов рассказал РИА Новости, что меры поддержки деятельности СО НКО во время пандемии показали свою эффективность и позволили сохранить и расширить их помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.В частности, предлагается продлить до 1 мая 2021 года право обращения СО НКО за льготными кредитами на выплату заработной платы и иные неотложные нужды и соответствующим образом изменить условия погашения этих кредитов, сроки предоставления субсидии на проведение мероприятий по профилактике COVID-19 и распространить предоставление указанной субсидии в том числе на частные образовательные организации, а также продлить на 2021 год применение особенностей осуществления контроля в отношении НКО.Также сообщил Гаврилов, в комитете считают необходимым освободить до 1 января 2022 года от проведения обязательного аудита за 2020 год фонды, являющиеся социально-ориентированными НКО.Кроме того, рассказал Гаврилов, важно внести в налоговое законодательство изменения об особенности учета сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных при совершении операций с продовольственными товарами (за исключением алкогольной и табачной продукции), передаваемыми на безвозмездной основе благотворительным организациям. -0-

https://ria.ru/20201125/nko-1586204371.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, сергей гаврилов, общество