https://ria.ru/20201130/nko-1586961893.html
В Госдуме предложили продлить господдержку НКО на фоне пандемии
В Госдуме предложили продлить господдержку НКО на фоне пандемии
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов направил премьер-министру РФ... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:16
2020-11-30T14:16
2020-11-30T14:16
россия
михаил мишустин
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общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением продлить господдержку социально-ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и добровольческих организаций в период пандемии коронавируса.Гаврилов рассказал РИА Новости, что меры поддержки деятельности СО НКО во время пандемии показали свою эффективность и позволили сохранить и расширить их помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.В частности, предлагается продлить до 1 мая 2021 года право обращения СО НКО за льготными кредитами на выплату заработной платы и иные неотложные нужды и соответствующим образом изменить условия погашения этих кредитов, сроки предоставления субсидии на проведение мероприятий по профилактике COVID-19 и распространить предоставление указанной субсидии в том числе на частные образовательные организации, а также продлить на 2021 год применение особенностей осуществления контроля в отношении НКО.Также сообщил Гаврилов, в комитете считают необходимым освободить до 1 января 2022 года от проведения обязательного аудита за 2020 год фонды, являющиеся социально-ориентированными НКО.Кроме того, рассказал Гаврилов, важно внести в налоговое законодательство изменения об особенности учета сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных при совершении операций с продовольственными товарами (за исключением алкогольной и табачной продукции), передаваемыми на безвозмездной основе благотворительным организациям. -0-
https://ria.ru/20201125/nko-1586204371.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, правительство рф, сергей гаврилов, общество
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов
направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину
письмо с предложением продлить господдержку социально-ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и добровольческих организаций в период пандемии коронавируса.
Гаврилов рассказал РИА Новости, что меры поддержки деятельности СО НКО во время пандемии показали свою эффективность и позволили сохранить и расширить их помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
"Мы обратились к председателю правительства по вопросу продления действия ранее принятых и принятия ряда новых мер по государственной поддержке СО НКО и добровольческих организаций, включенных в соответствующие государственные реестры", - пояснил парламентарий.
В частности, предлагается продлить до 1 мая 2021 года право обращения СО НКО за льготными кредитами на выплату заработной платы и иные неотложные нужды и соответствующим образом изменить условия погашения этих кредитов, сроки предоставления субсидии на проведение мероприятий по профилактике COVID-19 и распространить предоставление указанной субсидии в том числе на частные образовательные организации, а также продлить на 2021 год применение особенностей осуществления контроля в отношении НКО.
Также сообщил Гаврилов, в комитете считают необходимым освободить до 1 января 2022 года от проведения обязательного аудита за 2020 год фонды, являющиеся социально-ориентированными НКО.
"Следует также продлить до 1 октября 2021 года предоставление отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды федерального имущества, продлить до 1 января 2022 года право осуществления правительством полномочий по начислению и взысканию неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательство по оплате коммунальных услуг", - подчеркнул депутат.
Кроме того, рассказал Гаврилов, важно внести в налоговое законодательство изменения об особенности учета сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных при совершении операций с продовольственными товарами (за исключением алкогольной и табачной продукции), передаваемыми на безвозмездной основе благотворительным организациям. -0-