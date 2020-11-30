https://ria.ru/20201130/nekhvatka-1586971520.html

Голикова сообщила о нехватке сотрудников в органах опеки

Голикова сообщила о нехватке сотрудников в органах опеки

Более 6 тысяч новых сотрудников требуется органам опеки и попечительства для обеспечения полноценной работы, на сегодняшний день там трудится чуть более 12... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:45

2020-11-30T14:45

2020-11-30T14:45

россия

анна кузнецова

татьяна голикова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 6 тысяч новых сотрудников требуется органам опеки и попечительства для обеспечения полноценной работы, на сегодняшний день там трудится чуть более 12 тысяч человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы. В конце октября в Минпросвещения РФ была создана группа по разработке концепции реформирования органов опеки и попечительства несовершеннолетних.Кроме того, вице-премьер обратила внимание на решение правительства о снятии с органов опеки и попечительства полномочий по обеспечению жильем детей-сирот. Такая компетенция, по словам Голиковой, будет передана в профильные структуры, которые на сегодняшний день занимаются строительством.

https://realty.ria.ru/20200922/opeka-1577598876.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, татьяна голикова, владимир путин, общество