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Голикова сообщила о нехватке сотрудников в органах опеки
Голикова сообщила о нехватке сотрудников в органах опеки
Более 6 тысяч новых сотрудников требуется органам опеки и попечительства для обеспечения полноценной работы, на сегодняшний день там трудится чуть более 12... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:45
2020-11-30T14:45
россия
анна кузнецова
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 6 тысяч новых сотрудников требуется органам опеки и попечительства для обеспечения полноценной работы, на сегодняшний день там трудится чуть более 12 тысяч человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы. В конце октября в Минпросвещения РФ была создана группа по разработке концепции реформирования органов опеки и попечительства несовершеннолетних.Кроме того, вице-премьер обратила внимание на решение правительства о снятии с органов опеки и попечительства полномочий по обеспечению жильем детей-сирот. Такая компетенция, по словам Голиковой, будет передана в профильные структуры, которые на сегодняшний день занимаются строительством.
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россия, анна кузнецова, татьяна голикова, владимир путин, общество

Голикова сообщила о нехватке сотрудников в органах опеки

14:45 30.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более 6 тысяч новых сотрудников требуется органам опеки и попечительства для обеспечения полноценной работы, на сегодняшний день там трудится чуть более 12 тысяч человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы. В конце октября в Минпросвещения РФ была создана группа по разработке концепции реформирования органов опеки и попечительства несовершеннолетних.

"Значительная роль в работе с семьями, поддержке и защите их прав принадлежит органам опеки и попечительства. Действительно, к работе этих органов достаточно большое количество претензий. Сегодня в них трудится чуть более 12 тысяч человек. По оценкам экспертов, 6 130 человек сегодня не хватает для обеспечения их полноценной деятельности. А учитывая перегруженный функционал, они не уделяют достаточного внимания непосредственно тем темам, которыми должны заниматься с точки зрения именно опеки и попечительства", - сказала Голикова в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Кроме того, вице-премьер обратила внимание на решение правительства о снятии с органов опеки и попечительства полномочий по обеспечению жильем детей-сирот. Такая компетенция, по словам Голиковой, будет передана в профильные структуры, которые на сегодняшний день занимаются строительством.
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РоссияАнна КузнецоваТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
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