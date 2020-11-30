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Мишустин ужесточил бюджетную дисциплину при реализации нацпроектов
Мишустин ужесточил бюджетную дисциплину при реализации нацпроектов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении бюджетной дисциплины при реализации нацпроектов, будет запрещено перебрасывать... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T23:06
2020-11-30T23:06
россия
нацпроекты
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении бюджетной дисциплины при реализации нацпроектов, будет запрещено перебрасывать неизрасходованные средства на другие цели, сообщает пресс-служба кабмина.Как сообщает кабмин, для инфраструктурных проектов и субсидий в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" установлен крайний срок – 15 декабря. Во всех остальных случаях ограничение будет действовать с 1 декабря.Так, деньги, зарезервированные под определенные статьи нацпроектов и не израсходованные вовремя, запретят перебрасывать на другие цели. Согласно постановлению, невостребованные средства будут перечислять в резервный фонд правительства.Постановление будет способствовать налаживанию бюджетной дисциплины, наращиванию эффективности расходов и концентрации ресурсов на своевременном решении задач.
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россия, нацпроекты, михаил мишустин, экономика

Мишустин ужесточил бюджетную дисциплину при реализации нацпроектов

23:06 30.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении бюджетной дисциплины при реализации нацпроектов, будет запрещено перебрасывать неизрасходованные средства на другие цели, сообщает пресс-служба кабмина.

"Проектным комитетам и кураторам нацпроектов ограничат возможность изменения бюджетной росписи в последний месяц 2020 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Как сообщает кабмин, для инфраструктурных проектов и субсидий в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" установлен крайний срок – 15 декабря. Во всех остальных случаях ограничение будет действовать с 1 декабря.
Так, деньги, зарезервированные под определенные статьи нацпроектов и не израсходованные вовремя, запретят перебрасывать на другие цели. Согласно постановлению, невостребованные средства будут перечислять в резервный фонд правительства.
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