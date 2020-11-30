https://ria.ru/20201130/narusheniya-1586985528.html

Названы самые частые нарушения у московских водителей

Названы самые частые нарушения у московских водителей

Больше всего административных штрафов московские водители получили за превышение скорости, несоблюдение требований знаков или разметки, сообщает портал Autonews РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:46

2020-11-30T15:46

2020-11-30T15:46

штрафы

авто

госдума рф

владимир колокольцев

москва

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Больше всего административных штрафов московские водители получили за превышение скорости, несоблюдение требований знаков или разметки, сообщает портал Autonews со ссылкой на столичное управление ГИБДД.Так, за девять месяцев этого года было выявлено 22,5 миллиона административных нарушений, из них 21,3 миллиона оформлены при помощи камер.Больше всего московские автомобилисты превышали скорость от 20 до 40 километров в час — в городе было выписано 12,4 миллиона постановлений. Более 5,5 миллиона штрафов водители получили за несоблюдение требований знаков и разметки. Также на дорогах часто нарушались правила расположения транспортного средства на проезжей части без выезда на сторону встречного движения, движение по обочине, пересечение колонны. Таких постановлений выписали чуть более миллиона.Также достаточно часто автомобилисты ездили или останавливались на выделенной полосе для общественного транспорта — более 890 тысяч раз. Около 316 тысяч штрафов было выписано за поворот налево или разворот в нарушение разметки или знаков.Также 167 тысяч постановлений выписали за неостановку перед стоп-линией. Еще почти 131 тысяча штрафов получили водители за то, что не пропустили пешеходов. Ранее депутат Госдумы Александр Васильев предложил штрафовать водителей за превышение скорости на один километр в час, так как даже в этом случае человек нарушает правила дорожного движения. Сейчас водителей штрафуют за превышение скорости на 20 километров в час и более. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявлял, что ведомство не поддерживает идею снизить нештрафуемый порог скорости.

https://ria.ru/20201130/ekzamen-1586887130.html

https://ria.ru/20201127/narushenie-1586678960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штрафы, авто, госдума рф, владимир колокольцев, москва, общество