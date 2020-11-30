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В Сбере рассказали, сколько россиян перестали пользоваться наличными
В Сбере рассказали, сколько россиян перестали пользоваться наличными
Коронавирус отучает россиян от наличных денег, за время пандемии доля жителей страны, которая полностью перешла на безналичные расчеты, почти достигла 40%,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T06:31
2020-11-30T06:31
сбер
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
москва
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Коронавирус отучает россиян от наличных денег, за время пандемии доля жителей страны, которая полностью перешла на безналичные расчеты, почти достигла 40%, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.Зампред правления Сбера напомнил, что Россия является одним из мировых лидеров по проникновению финтеха и скорости роста безналичных платежей. Так, по его словам, уже до 85% клиентов Сбера используют карты для безналичных переводов и расчётов за товары и услуги, а не только для снятия наличных.Кроме того, россияне стали чаще пользоваться дистанционными способами общения с банком: в настоящее время 64 миллиона клиентов Сбера пользуется его мобильным приложением. Ощутимый рост в удалённых каналах показывают операции с валютой и с обезличенными металлическими счетами, отметил Ведяхин.По данным ЦБ, доля безналичных платежей в рознице в России выросла во втором квартале на 5 процентных пунктов, до 69%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в сентябре прогнозировала, что доля безналичных платежей в стране по итогам года превысит 70%, а вклад коронавируса в рост данной доли составил примерно 3 процентных пункта.
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сбер, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика

В Сбере рассказали, сколько россиян перестали пользоваться наличными

06:31 30.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Коронавирус отучает россиян от наличных денег, за время пандемии доля жителей страны, которая полностью перешла на безналичные расчеты, почти достигла 40%, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.
"Стабильно растёт доля полностью безналичных клиентов – которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные. Сейчас она составляет 39%, это на 5 процентных пунктов выше, чем до пандемии", - говорит он.
Зампред правления Сбера напомнил, что Россия является одним из мировых лидеров по проникновению финтеха и скорости роста безналичных платежей. Так, по его словам, уже до 85% клиентов Сбера используют карты для безналичных переводов и расчётов за товары и услуги, а не только для снятия наличных.
Кроме того, россияне стали чаще пользоваться дистанционными способами общения с банком: в настоящее время 64 миллиона клиентов Сбера пользуется его мобильным приложением. Ощутимый рост в удалённых каналах показывают операции с валютой и с обезличенными металлическими счетами, отметил Ведяхин.
По данным ЦБ, доля безналичных платежей в рознице в России выросла во втором квартале на 5 процентных пунктов, до 69%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в сентябре прогнозировала, что доля безналичных платежей в стране по итогам года превысит 70%, а вклад коронавируса в рост данной доли составил примерно 3 процентных пункта.
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СберРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МоскваЭкономика
 
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