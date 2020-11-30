https://ria.ru/20201130/nalichnye-1586891330.html

В Сбере рассказали, сколько россиян перестали пользоваться наличными

В Сбере рассказали, сколько россиян перестали пользоваться наличными

Коронавирус отучает россиян от наличных денег, за время пандемии доля жителей страны, которая полностью перешла на безналичные расчеты, почти достигла 40%,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T06:31

2020-11-30T06:31

2020-11-30T06:31

сбер

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

москва

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Коронавирус отучает россиян от наличных денег, за время пандемии доля жителей страны, которая полностью перешла на безналичные расчеты, почти достигла 40%, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.Зампред правления Сбера напомнил, что Россия является одним из мировых лидеров по проникновению финтеха и скорости роста безналичных платежей. Так, по его словам, уже до 85% клиентов Сбера используют карты для безналичных переводов и расчётов за товары и услуги, а не только для снятия наличных.Кроме того, россияне стали чаще пользоваться дистанционными способами общения с банком: в настоящее время 64 миллиона клиентов Сбера пользуется его мобильным приложением. Ощутимый рост в удалённых каналах показывают операции с валютой и с обезличенными металлическими счетами, отметил Ведяхин.По данным ЦБ, доля безналичных платежей в рознице в России выросла во втором квартале на 5 процентных пунктов, до 69%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в сентябре прогнозировала, что доля безналичных платежей в стране по итогам года превысит 70%, а вклад коронавируса в рост данной доли составил примерно 3 процентных пункта.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика