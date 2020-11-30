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Бирюков: мусора в Москве в период пандемии не стало больше
Бирюков: мусора в Москве в период пандемии не стало больше
Мусора в Москве в период пандемии не стало больше, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:42
2020-11-30T18:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мусора в Москве в период пандемии не стало больше, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Я бы не сказал, что мусора и твердых бытовых отходов стало больше. Ведь многие предприятия весной не работали. С уборкой всех отходов операторы справились", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, увеличилось ли количество мусора в городе в период пандемии.Заммэра отметил, что именно в этом году была внедрена система раздельного сбора мусора. "Выделили уже 600 тысяч тонн вторичного сырья на переработку, а до конца года, думаю, увеличим это количество до 800 тысяч тонн. Приятно, что москвичи охотно подключились к этой работе и уже не путают среди контейнеров синий с серым. Условия же для такого подхода есть у всех – по столице оборудовано около 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов", - добавил Бирюков.
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жкх, петр бирюков, москва

Бирюков: мусора в Москве в период пандемии не стало больше

18:42 30.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывоз мусора в Москве
Вывоз мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мусора в Москве в период пандемии не стало больше, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Я бы не сказал, что мусора и твердых бытовых отходов стало больше. Ведь многие предприятия весной не работали. С уборкой всех отходов операторы справились", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, увеличилось ли количество мусора в городе в период пандемии.
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Заммэра отметил, что именно в этом году была внедрена система раздельного сбора мусора. "Выделили уже 600 тысяч тонн вторичного сырья на переработку, а до конца года, думаю, увеличим это количество до 800 тысяч тонн. Приятно, что москвичи охотно подключились к этой работе и уже не путают среди контейнеров синий с серым. Условия же для такого подхода есть у всех – по столице оборудовано около 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов", - добавил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр БирюковМосква
 
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