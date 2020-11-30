https://ria.ru/20201130/musor-1587026880.html

Бирюков: мусора в Москве в период пандемии не стало больше

Бирюков: мусора в Москве в период пандемии не стало больше

Мусора в Москве в период пандемии не стало больше, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:42

2020-11-30T18:42

2020-11-30T18:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мусора в Москве в период пандемии не стало больше, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Я бы не сказал, что мусора и твердых бытовых отходов стало больше. Ведь многие предприятия весной не работали. С уборкой всех отходов операторы справились", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, увеличилось ли количество мусора в городе в период пандемии.Заммэра отметил, что именно в этом году была внедрена система раздельного сбора мусора. "Выделили уже 600 тысяч тонн вторичного сырья на переработку, а до конца года, думаю, увеличим это количество до 800 тысяч тонн. Приятно, что москвичи охотно подключились к этой работе и уже не путают среди контейнеров синий с серым. Условия же для такого подхода есть у всех – по столице оборудовано около 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20201020/musor-1580582296.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва