https://ria.ru/20201130/morozy-1587020817.html
Москвичам рассказали, когда наступят сильные морозы
Москвичам рассказали, когда наступят сильные морозы
Сильные морозы ожидаются в Москве не раньше конца января, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:11
2020-11-30T18:11
2020-11-30T18:37
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сильные морозы ожидаются в Москве не раньше конца января, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков."По прогнозам метеослужбы зима в этом году в Москве будет теплее среднестатистической, но холоднее прошлогодней. Снега – метра полтора, то есть столько, сколько бывает обычно. Значит, нашим службам все время нужно быть начеку. Температура воздуха и в декабре, и в январе будет выше средней, но я бы не сказал, что будет совсем тепло. Придут и морозы, причем сильные морозы. Скорее всего, тоже как обычно: в конце января и первой половине февраля", - сказал он в интервью "Российской газете".
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