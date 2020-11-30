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Москвичам рассказали, когда наступят сильные морозы
Москвичам рассказали, когда наступят сильные морозы
Сильные морозы ожидаются в Москве не раньше конца января, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:11
2020-11-30T18:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
погода
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сильные морозы ожидаются в Москве не раньше конца января, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков."По прогнозам метеослужбы зима в этом году в Москве будет теплее среднестатистической, но холоднее прошлогодней. Снега – метра полтора, то есть столько, сколько бывает обычно. Значит, нашим службам все время нужно быть начеку. Температура воздуха и в декабре, и в январе будет выше средней, но я бы не сказал, что будет совсем тепло. Придут и морозы, причем сильные морозы. Скорее всего, тоже как обычно: в конце января и первой половине февраля", - сказал он в интервью "Российской газете".
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погода, петр бирюков, москва, общество

Москвичам рассказали, когда наступят сильные морозы

18:11 30.11.2020 (обновлено: 18:37 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сильные морозы ожидаются в Москве не раньше конца января, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"По прогнозам метеослужбы зима в этом году в Москве будет теплее среднестатистической, но холоднее прошлогодней. Снега – метра полтора, то есть столько, сколько бывает обычно. Значит, нашим службам все время нужно быть начеку. Температура воздуха и в декабре, и в январе будет выше средней, но я бы не сказал, что будет совсем тепло. Придут и морозы, причем сильные морозы. Скорее всего, тоже как обычно: в конце января и первой половине февраля", - сказал он в интервью "Российской газете".
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПогодаПетр БирюковМоскваОбщество
 
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