Россия призвала США присоединиться к мораторию на размещение РСМД
19:47 30.11.2020 (обновлено: 20:01 30.11.2020)
© U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic CommandЗапуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне в Нью-Мексико, США
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия призывает США и их союзников присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, предложенному ранее Москвой, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Одна из актуальных озабоченностей касается того, что у нас больше нет договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности. Россия считает, что настало время покончить с непродуктивной и бесполезной игрой по предъявлению взаимных обвинений в том, кто способствовал распаду этого договора, и приложить все возможные усилия чтобы избежать гонки вооружений в период постДРСМД", - заявил Рябков, выступая в ходе российско-американского форума "Диалог Форт-Росс".
Он заявил, что Россия обязалась не размещать РСМД в регионе, где не появятся подобные американские системы. "Мы призываем США и их союзников объявить о подобном моратории", - отметил замглавы МИД РФ.