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Россия призвала США присоединиться к мораторию на размещение РСМД
Россия призвала США присоединиться к мораторию на размещение РСМД
Россия призывает США и их союзников присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, предложенному ранее Москвой, заявил в... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:47
2020-11-30T20:01
россия
сергей рябков
сша
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия призывает США и их союзников присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, предложенному ранее Москвой, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он заявил, что Россия обязалась не размещать РСМД в регионе, где не появятся подобные американские системы. "Мы призываем США и их союзников объявить о подобном моратории", - отметил замглавы МИД РФ.
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россия, сергей рябков, сша, в мире

Россия призвала США присоединиться к мораторию на размещение РСМД

19:47 30.11.2020 (обновлено: 20:01 30.11.2020)
 
© U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic CommandЗапуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне в Нью-Мексико, США
Запуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне в Нью-Мексико, США - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic Command
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия призывает США и их союзников присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, предложенному ранее Москвой, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Одна из актуальных озабоченностей касается того, что у нас больше нет договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности. Россия считает, что настало время покончить с непродуктивной и бесполезной игрой по предъявлению взаимных обвинений в том, кто способствовал распаду этого договора, и приложить все возможные усилия чтобы избежать гонки вооружений в период постДРСМД", - заявил Рябков, выступая в ходе российско-американского форума "Диалог Форт-Росс".

Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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МИД назвал реакцию Запада на предложение Путина по РСМД безответственной
Он заявил, что Россия обязалась не размещать РСМД в регионе, где не появятся подобные американские системы. "Мы призываем США и их союзников объявить о подобном моратории", - отметил замглавы МИД РФ.
 
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