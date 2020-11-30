Россия призвала США присоединиться к мораторию на размещение РСМД

"Одна из актуальных озабоченностей касается того, что у нас больше нет договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности. Россия считает, что настало время покончить с непродуктивной и бесполезной игрой по предъявлению взаимных обвинений в том, кто способствовал распаду этого договора, и приложить все возможные усилия чтобы избежать гонки вооружений в период постДРСМД", - заявил Рябков, выступая в ходе российско-американского форума "Диалог Форт-Росс".