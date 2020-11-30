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В Румынии нашли еще один таинственный монолит
В Румынии нашли еще один таинственный монолит
Еще один таинственный монолит, появление которого ранее озадачило власти американского штата Юта, на этот раз обнаружен на востоке Румынии, пишет газета Daily... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T20:04
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Еще один таинственный монолит, появление которого ранее озадачило власти американского штата Юта, на этот раз обнаружен на востоке Румынии, пишет газета Daily Mail.На прошлой неделе сообщалось, что сотрудники департамента общественной безопасности Юты обнаружили в пустыне сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней монолит исчез. По данным местного бюро по землеустройству, "незаконно установленная конструкция, именуемая "монолитом", была удалена &lt;...&gt; неизвестной стороной".Румынский монолит воздвигнут на холме в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Он был обнаружен 26 ноября.Представитель ведомства по вопросам культуры и исторического наследия жудеца Нямц Роксана Жосану заявила, что власти изучают "странное возникновение" монолита высотой около четырех метров. "Прежде чем что-то здесь устанавливать, требуется разрешение нашей организации, которое должно быть утверждено Министерством культуры", — добавила она.Монолит в Румынии, в отличии от конструкции в Юте, представляет собой не прямоугольник, а прямоугольную трапецию со скошенной вершиной. Кроме того, его поверхность покрывают "узоры".Ранее СМИ отмечали, что находка в пустыне Юты похожа на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика "Космическая Одиссея 2001 года", если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета. Предполагалось, что речь идет об арт-объекте.
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/mlechnyy-1583185316.html
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румыния, юта, сша, в мире

В Румынии нашли еще один таинственный монолит

20:04 30.11.2020 (обновлено: 21:41 30.11.2020)
 
© @Color SKY/YouTubeТаинственный монолит обнаружен в Румынии
Таинственный монолит обнаружен в Румынии - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© @Color SKY/YouTube
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Еще один таинственный монолит, появление которого ранее озадачило власти американского штата Юта, на этот раз обнаружен на востоке Румынии, пишет газета Daily Mail.
На прошлой неделе сообщалось, что сотрудники департамента общественной безопасности Юты обнаружили в пустыне сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней монолит исчез. По данным местного бюро по землеустройству, "незаконно установленная конструкция, именуемая "монолитом", была удалена <...> неизвестной стороной".
Румынский монолит воздвигнут на холме в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Он был обнаружен 26 ноября.
Представитель ведомства по вопросам культуры и исторического наследия жудеца Нямц Роксана Жосану заявила, что власти изучают "странное возникновение" монолита высотой около четырех метров. "Прежде чем что-то здесь устанавливать, требуется разрешение нашей организации, которое должно быть утверждено Министерством культуры", — добавила она.
Монолит в Румынии, в отличии от конструкции в Юте, представляет собой не прямоугольник, а прямоугольную трапецию со скошенной вершиной. Кроме того, его поверхность покрывают "узоры".
Ранее СМИ отмечали, что находка в пустыне Юты похожа на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика "Космическая Одиссея 2001 года", если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета. Предполагалось, что речь идет об арт-объекте.
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