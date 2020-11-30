https://ria.ru/20201130/moldaviya-1587022091.html

Мишустин и премьер Молдавии обсудили расширение торговых отношений

Мишустин и премьер Молдавии обсудили расширение торговых отношений

Премьер Молдавии Ион Кику в телефонном разговоре с главой правительства России Михаилом Мишустиным обсудил вопрос расширения торговых отношений между странами,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:17

2020-11-30T18:17

2020-11-30T18:17

россия

ион кику

михаил мишустин

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586951056_0:0:3150:1772_1400x0_80_0_0_8acf69738fd38f8928aeec5ae1d85db2.jpg

КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику в телефонном разговоре с главой правительства России Михаилом Мишустиным обсудил вопрос расширения торговых отношений между странами, сообщила пресс-служба молдавского кабмина.Премьер-министры также обменялись мнениями о заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в режиме онлайн на этой неделе.

https://ria.ru/20200717/1574516775.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ион кику, михаил мишустин, молдавия, в мире