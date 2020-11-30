Мишустин и премьер Молдавии обсудили расширение торговых отношений
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС
КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику в телефонном разговоре с главой правительства России Михаилом Мишустиным обсудил вопрос расширения торговых отношений между странами, сообщила пресс-служба молдавского кабмина.
"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Иона Кику с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Главы правительств выразили обоюдную заинтересованность в расширении торговых отношений, направленных на сотрудничество между двумя странами, и подчеркнули важность восстановления объемов молдавско-российской торговли с поставкой отечественной продукции на российский рынок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского кабмина.
Премьер-министры также обменялись мнениями о заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в режиме онлайн на этой неделе.