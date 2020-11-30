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Мишустин и премьер Молдавии обсудили расширение торговых отношений
Мишустин и премьер Молдавии обсудили расширение торговых отношений
Премьер Молдавии Ион Кику в телефонном разговоре с главой правительства России Михаилом Мишустиным обсудил вопрос расширения торговых отношений между странами,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:17
2020-11-30T18:17
россия
ион кику
михаил мишустин
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику в телефонном разговоре с главой правительства России Михаилом Мишустиным обсудил вопрос расширения торговых отношений между странами, сообщила пресс-служба молдавского кабмина.Премьер-министры также обменялись мнениями о заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в режиме онлайн на этой неделе.
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россия, ион кику, михаил мишустин, молдавия, в мире

Мишустин и премьер Молдавии обсудили расширение торговых отношений

18:17 30.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику в телефонном разговоре с главой правительства России Михаилом Мишустиным обсудил вопрос расширения торговых отношений между странами, сообщила пресс-служба молдавского кабмина.

"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Иона Кику с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Главы правительств выразили обоюдную заинтересованность в расширении торговых отношений, направленных на сотрудничество между двумя странами, и подчеркнули важность восстановления объемов молдавско-российской торговли с поставкой отечественной продукции на российский рынок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского кабмина.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
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Мишустин и премьер Молдавии обсудили подписание кредитного соглашения
Премьер-министры также обменялись мнениями о заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в режиме онлайн на этой неделе.
 
РоссияИон КикуМихаил МишустинМолдавияВ мире
 
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