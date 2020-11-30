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В Кремле надеются на продолжение конструктивных отношений с Молдавией
В Кремле надеются на продолжение конструктивных отношений с Молдавией
Молдавия не обсуждала предварительно с Россией предложение о выводе российских миротворцев из Приднестровья, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:12
2020-11-30T13:12
майя санду
обсе
дмитрий песков
москва
румыния
молдавия
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Молдавия не обсуждала предварительно с Россией предложение о выводе российских миротворцев из Приднестровья, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ."Предварительного обсуждения этой темы нет. Конечно, мы рассчитываем на то, что потребность в более сбалансированном подходе в контексте наших двухсторонних отношений велика. Диалог с (действующим президентом Молдавии Игорем) Додоном и сейчас продолжается, но он был гораздо более конструктивный в этом плане. Мы рассчитываем также, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность и что мы будем учитывать всевозможные негативные последствия каких-либо резких шагов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Москве реагируют на такие инициативы, запланирован ли какой-то телефонный разговор или было ли предварительное обсуждение этой темы.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20201127/pridnestrove-1586586023.html
https://ria.ru/20201121/mirotvortsy-1585633143.html
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майя санду, обсе, дмитрий песков, москва, румыния, молдавия, в мире

В Кремле надеются на продолжение конструктивных отношений с Молдавией

13:12 30.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Молдавия не обсуждала предварительно с Россией предложение о выводе российских миротворцев из Приднестровья, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.
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"Предварительного обсуждения этой темы нет. Конечно, мы рассчитываем на то, что потребность в более сбалансированном подходе в контексте наших двухсторонних отношений велика. Диалог с (действующим президентом Молдавии Игорем) Додоном и сейчас продолжается, но он был гораздо более конструктивный в этом плане. Мы рассчитываем также, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность и что мы будем учитывать всевозможные негативные последствия каких-либо резких шагов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Москве реагируют на такие инициативы, запланирован ли какой-то телефонный разговор или было ли предварительное обсуждение этой темы.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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