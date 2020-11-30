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Санду заявила, что правительство Молдавии должно уйти в отставку
Санду заявила, что правительство Молдавии должно уйти в отставку
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что правительство под руководством премьера Иона Кику должно уйти после... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:13
2020-11-30T12:13
ион кику
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что правительство под руководством премьера Иона Кику должно уйти после того, как утвердит проект госбюджета на следующий год."Хочу напомнить, что на этих выборах люди голосовали против правительства Игоря Додона, это правительство должно уйти в отставку, мы настаиваем на этом сейчас, после того, как видели результаты выборов. Но перед этим оно должно выполнить свои обязательства, необходимо утвердить госбюджет на следующий год", - сказала Санду.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
https://ria.ru/20201127/moldaviya-1586557432.html
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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Санду заявила, что правительство Молдавии должно уйти в отставку

12:13 30.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМайя Санду во время брифинга в Кишиневе
Майя Санду во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что правительство под руководством премьера Иона Кику должно уйти после того, как утвердит проект госбюджета на следующий год.
"Хочу напомнить, что на этих выборах люди голосовали против правительства Игоря Додона, это правительство должно уйти в отставку, мы настаиваем на этом сейчас, после того, как видели результаты выборов. Но перед этим оно должно выполнить свои обязательства, необходимо утвердить госбюджет на следующий год", - сказала Санду.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 09:51
Додон призвал Санду взять на себя ответственность за ситуацию в Молдавии
 
Ион КикуМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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