https://ria.ru/20201130/moldaviya-1586911366.html

В Молдавии почти не осталось мест в больницах из-за COVID-19

В Молдавии почти не осталось мест в больницах из-за COVID-19

Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник заявил, что из-за коронавируса места в молдавских больницах почти закончились, к тому же не хватает... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:37

2020-11-30T10:37

2020-11-30T10:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник заявил, что из-за коронавируса места в молдавских больницах почти закончились, к тому же не хватает медицинского персонала.Ранее власти Молдавии сообщили о 107 017 зарегистрированных случаях коронавируса, 2290 человек скончались.Он призвал граждан ответственно отнестись к защитным мерам, которые были введены в стране из-за коронавируса в конце прошлой недели.В Молдавии с 30 ноября по 15 января действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса. В стране закрыты театры, концертные залы, кинотеатры, ночные клубы и дискотеки. Точки общественного питания не могут работать в период с 22.00 до 7.00 (23.00 – 8.00 мск). Жители страны должны носить маски в закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте, кишиневцам приходится носить маски даже на улицах.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html

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коронавирус covid-19, молдавия, в мире