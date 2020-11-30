https://ria.ru/20201130/mishustin-1587011847.html

Мишустин и премьер Белоруссии обсудили проекты в энергетике

Мишустин и премьер Белоруссии обсудили проекты в энергетике

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с коллегой из Белоруссии Романом Головченко обсудил проекты в энергетике, особое внимание... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:35

2020-11-30T17:35

2020-11-30T17:41

роман головченко

россия

евразийский экономический союз

михаил мишустин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с коллегой из Белоруссии Романом Головченко обсудил проекты в энергетике, особое внимание уделено взаимодействию в рамках Союзного государства и ЕАЭС, сообщается на сайте кабмина.Кроме того, Мишустин и Головченко обсудили график предстоящих контактов на правительственном уровне.

https://ria.ru/20200819/1575941535.html

россия

белоруссия

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роман головченко, россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, белоруссия, в мире