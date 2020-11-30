https://ria.ru/20201130/mishustin-1587011847.html
Мишустин и премьер Белоруссии обсудили проекты в энергетике
Мишустин и премьер Белоруссии обсудили проекты в энергетике
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с коллегой из Белоруссии Романом Головченко обсудил проекты в энергетике, особое внимание... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:35
2020-11-30T17:35
2020-11-30T17:41
роман головченко
россия
евразийский экономический союз
михаил мишустин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора с коллегой из Белоруссии Романом Головченко обсудил проекты в энергетике, особое внимание уделено взаимодействию в рамках Союзного государства и ЕАЭС, сообщается на сайте кабмина.Кроме того, Мишустин и Головченко обсудили график предстоящих контактов на правительственном уровне.
https://ria.ru/20200819/1575941535.html
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роман головченко, россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, белоруссия, в мире