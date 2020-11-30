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Россия готова делиться в ШОС наработками в цифровой сфере
Россия готова делиться в ШОС наработками в цифровой сфере
Россия готова делиться с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своими наработками в сфере цифровых технологий, в том числе в области 5G,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:22
2020-11-30T14:25
михаил мишустин
шос
технологии
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия готова делиться с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своими наработками в сфере цифровых технологий, в том числе в области 5G, больших данных, искусственного интеллекта и электронных государственных услуг, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Цифровизация позволит скорее добиться инклюзивного экономического развития, сформировать новые точки роста и повысить инвестиционную привлекательность наших экономик. Россия готова делиться своими наработками по таким темам, как 5G, облачное хранилище, большие данные, искусственный интеллект, электронные государственные услуги, и многими другими технологиями", - заявил Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС.В период распространения коронавируса цифровизация экономики и внедрение современных технологий приобретают особое значение, указал российский премьер, напомнив, что это является одним из магистральных направлений деятельности ШОС.Актуальной он назвал и цель преодоления цифрового неравенства. В этом контексте Мишустин упомянул, что Россия выступила с инициативой по развитию удаленных и сельских территорий государств-членов ШОС, чтобы обеспечить равный и достойный уровень жизни даже в самых отдаленных уголках стран, входящих в объединение."И мы готовы предложить партнерам новый проект - банк лучших решений в этой сфере. Он объединил свыше 140 идей в области инфраструктуры - это и социальные услуги, сельское хозяйство, образование, здравоохранение. Призываем партнеров активнее включиться в работу по наполнению этого банка", - подчеркнул глава правительства РФ.
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михаил мишустин, шос, технологии, экономика

Россия готова делиться в ШОС наработками в цифровой сфере

14:22 30.11.2020 (обновлено: 14:25 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия готова делиться с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своими наработками в сфере цифровых технологий, в том числе в области 5G, больших данных, искусственного интеллекта и электронных государственных услуг, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Цифровизация позволит скорее добиться инклюзивного экономического развития, сформировать новые точки роста и повысить инвестиционную привлекательность наших экономик. Россия готова делиться своими наработками по таким темам, как 5G, облачное хранилище, большие данные, искусственный интеллект, электронные государственные услуги, и многими другими технологиями", - заявил Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 15:07
Россия готова предложить странам АТР наработки по цифровизации экономики
В период распространения коронавируса цифровизация экономики и внедрение современных технологий приобретают особое значение, указал российский премьер, напомнив, что это является одним из магистральных направлений деятельности ШОС.
Актуальной он назвал и цель преодоления цифрового неравенства. В этом контексте Мишустин упомянул, что Россия выступила с инициативой по развитию удаленных и сельских территорий государств-членов ШОС, чтобы обеспечить равный и достойный уровень жизни даже в самых отдаленных уголках стран, входящих в объединение.
"И мы готовы предложить партнерам новый проект - банк лучших решений в этой сфере. Он объединил свыше 140 идей в области инфраструктуры - это и социальные услуги, сельское хозяйство, образование, здравоохранение. Призываем партнеров активнее включиться в работу по наполнению этого банка", - подчеркнул глава правительства РФ.
 
Михаил МишустинШОСТехнологииЭкономика
 
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