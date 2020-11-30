https://ria.ru/20201130/mishustin-1586964193.html

Россия готова делиться в ШОС наработками в цифровой сфере

Россия готова делиться в ШОС наработками в цифровой сфере

Россия готова делиться с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своими наработками в сфере цифровых технологий, в том числе в области 5G,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:22

2020-11-30T14:22

2020-11-30T14:25

михаил мишустин

шос

технологии

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия готова делиться с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своими наработками в сфере цифровых технологий, в том числе в области 5G, больших данных, искусственного интеллекта и электронных государственных услуг, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Цифровизация позволит скорее добиться инклюзивного экономического развития, сформировать новые точки роста и повысить инвестиционную привлекательность наших экономик. Россия готова делиться своими наработками по таким темам, как 5G, облачное хранилище, большие данные, искусственный интеллект, электронные государственные услуги, и многими другими технологиями", - заявил Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС.В период распространения коронавируса цифровизация экономики и внедрение современных технологий приобретают особое значение, указал российский премьер, напомнив, что это является одним из магистральных направлений деятельности ШОС.Актуальной он назвал и цель преодоления цифрового неравенства. В этом контексте Мишустин упомянул, что Россия выступила с инициативой по развитию удаленных и сельских территорий государств-членов ШОС, чтобы обеспечить равный и достойный уровень жизни даже в самых отдаленных уголках стран, входящих в объединение."И мы готовы предложить партнерам новый проект - банк лучших решений в этой сфере. Он объединил свыше 140 идей в области инфраструктуры - это и социальные услуги, сельское хозяйство, образование, здравоохранение. Призываем партнеров активнее включиться в работу по наполнению этого банка", - подчеркнул глава правительства РФ.

https://ria.ru/20201114/ekonomika-1584628890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, шос, технологии, экономика