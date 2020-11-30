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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201130/mishustin-1586959589.html
Пандемия усугубляет положение дел в мировой экономике, считает Мишустин
Пандемия усугубляет положение дел в мировой экономике, считает Мишустин
Распространение коронавируса обостряет противоречия в мировой политике и экономике, не все готовы принять движение мира к многополярности, западные государства... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:01
2020-11-30T14:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
михаил мишустин
шос
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Распространение коронавируса обостряет противоречия в мировой политике и экономике, не все готовы принять движение мира к многополярности, западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, используя санкции как инструмент вмешательства во внутренние дела, вводя протекционистские меры в торговле, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.В понедельник он выступил на заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в режиме видеоконференции. Российский премьер отметил, что встреча "проходит на фоне непростых процессов в мировой политике и экономике"."Не все готовы принять, что современный мир становится многополярным. Западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, нарушая важнейшие международные принципы через политику экономического давления. Санкции становятся инструментом вмешательства во внутренние дела, под надуманными предлогами вводятся протекционистские меры в торговле и инвестициях. Распространение коронавирусной инфекции еще больше обостряет эти противоречия, усугубляет и без того трудное положение дел", - заявил Мишустин.Он уточнил, что во всем мире снижается экономическая активность, разрываются международные цепочки производств и сбыта, уменьшается товарооборот, сокращается уровень доходов и растет безработица. "Все это мы ощутили", - подчеркнул он, назвав коронавирус "стресс-тестом для всех без исключения государств".Мишустин добавил, что нынешняя встреча глав правительств ШОС особенно важна в условиях новых глобальных вызовов, требующих своевременного и эффективного ответа со стороны организации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, михаил мишустин, шос

Пандемия усугубляет положение дел в мировой экономике, считает Мишустин

14:01 30.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Распространение коронавируса обостряет противоречия в мировой политике и экономике, не все готовы принять движение мира к многополярности, западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, используя санкции как инструмент вмешательства во внутренние дела, вводя протекционистские меры в торговле, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
В понедельник он выступил на заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в режиме видеоконференции. Российский премьер отметил, что встреча "проходит на фоне непростых процессов в мировой политике и экономике".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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"Не все готовы принять, что современный мир становится многополярным. Западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, нарушая важнейшие международные принципы через политику экономического давления. Санкции становятся инструментом вмешательства во внутренние дела, под надуманными предлогами вводятся протекционистские меры в торговле и инвестициях. Распространение коронавирусной инфекции еще больше обостряет эти противоречия, усугубляет и без того трудное положение дел", - заявил Мишустин.
Он уточнил, что во всем мире снижается экономическая активность, разрываются международные цепочки производств и сбыта, уменьшается товарооборот, сокращается уровень доходов и растет безработица. "Все это мы ощутили", - подчеркнул он, назвав коронавирус "стресс-тестом для всех без исключения государств".
Мишустин добавил, что нынешняя встреча глав правительств ШОС особенно важна в условиях новых глобальных вызовов, требующих своевременного и эффективного ответа со стороны организации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Михаил МишустинШОС
 
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