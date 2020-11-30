https://ria.ru/20201130/mishustin-1586959589.html

Пандемия усугубляет положение дел в мировой экономике, считает Мишустин

Пандемия усугубляет положение дел в мировой экономике, считает Мишустин

Распространение коронавируса обостряет противоречия в мировой политике и экономике, не все готовы принять движение мира к многополярности, западные государства... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:01

2020-11-30T14:01

2020-11-30T14:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

михаил мишустин

шос

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Распространение коронавируса обостряет противоречия в мировой политике и экономике, не все готовы принять движение мира к многополярности, западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, используя санкции как инструмент вмешательства во внутренние дела, вводя протекционистские меры в торговле, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.В понедельник он выступил на заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в режиме видеоконференции. Российский премьер отметил, что встреча "проходит на фоне непростых процессов в мировой политике и экономике"."Не все готовы принять, что современный мир становится многополярным. Западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, нарушая важнейшие международные принципы через политику экономического давления. Санкции становятся инструментом вмешательства во внутренние дела, под надуманными предлогами вводятся протекционистские меры в торговле и инвестициях. Распространение коронавирусной инфекции еще больше обостряет эти противоречия, усугубляет и без того трудное положение дел", - заявил Мишустин.Он уточнил, что во всем мире снижается экономическая активность, разрываются международные цепочки производств и сбыта, уменьшается товарооборот, сокращается уровень доходов и растет безработица. "Все это мы ощутили", - подчеркнул он, назвав коронавирус "стресс-тестом для всех без исключения государств".Мишустин добавил, что нынешняя встреча глав правительств ШОС особенно важна в условиях новых глобальных вызовов, требующих своевременного и эффективного ответа со стороны организации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/biznes-1586943399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, михаил мишустин, шос